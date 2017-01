Comment va se dérouler l'investiture de Donald Trump ?

Donald Trump sera investi vendredi 45e président des États-Unis. Sa prestation de serment, prévue à 18h heure française, est à suivre en direct sur francebleu.fr.

La prestation de serment de Donald Trump, vendredi à midi (18h heure française) au Capitole, sera retransmise sur les écrans du monde entier. C'est à ce moment que le milliardaire républicain deviendra officiellement le 45e président des États-Unis.

"Aucun doute qu'ensemble, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique"

Donald Trump est arrivé à Washington jeudi. Il s'est rendu dans la capitale en avion, accompagné de son épouse Mélania. Avant de partir, il a poste ce message sur Twitter : "Je n'ai aucun doute qu'ensemble, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique!" . Les festivités autour de son investiture ont débuté dès jeudi avec des concerts toute la journée au Lincoln Memorial, qui fait face au Capitole, où est prévue la prestation de serment vendredi. Donald Trump devait d'ailleurs y prendre la parole en fin de journée, après notamment un déjeuner avec les chefs de la majorité républicaine du Sénat et de la Chambre.

Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2017

the American people. I have no doubt that we will, together, MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2017

Thé à la Maison Blanche

La journée de vendredi s'annonce chargée pour Donald Trump , avec pour commencer, un office religieux en compagnie de le vice-président élu Mike Pence, accompagnées de leurs familles respectives. Dans la matinée, le président élu et son épouse seront accueillis à la Maison Blanche par Barack et Michelle Obama pour un thé. Les deux couples devaient ensuite se rendre dans le même cortège au Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès.

Hillary Clinton parmi les invités

C'est à 9h30 exactement (15h30 heure française) que doit débuter la cérémonie d'investiture du nouveau président américain, devant le fronton ouest du Capitale, avec des chants et de la musique. Parmi les invités : les élus du Congrès (certains ont décliné l'invitation), les juges de la Cour suprême, des diplomates et le public. Les anciens présidents Jimmy Carter, George W. Bush et Bill Clinton seront présents. Ainsi qu'Hillary Clinton, l'ex-rivale démocrate de Donald Trump. Hospitalisé ces derniers jours, George H.W. Bush ne viendra pas.

Une bible donnée par sa mère pour prêter serment

Une fois le discours d'ouverture prononcé, Mike Pence doit être investi à la vice-présidence, par un juge de la Cour suprême. À midi, (18h heure française), place à la prestation de serment de Donald Trump. Pour ce rituel, il utilisera la bible d'investiture de l'ancien président Abraham Lincoln ainsi que la bible que sa mère lui avait donnée en 1955. Il prononcera dans la foulée son discours d'investiture, puis Jackie Evancho, jeune soprano de 16 ans, chantera l'hymne national américain. La cérémonie terminée, Donald Trump et Mike Pence assisteront à un déjeuner du Congrès au Capitole, comme le veut la tradition.

L'après-midi est consacré au défilé d'investiture pour le nouveau président et son vice-président, le long de Pennsylvania Avenue, qui relie le Capitole à la Maison Blanche. Le soir, pas moins de trois bals officiels sont prévus. Les festivités autour de l'investiture de Donald Trump se poursuivent samedi, par une prière oecuménique à la cathédrale de Washington.