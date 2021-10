Conférence intergouvernementale France-Luxembourg : les thèmes abordés... ou pas

Le dernier rendez-vous en date remonte à... 2016. La 6ème conférence intergouvernementale (CIG) franco-luxembourgeoise a lieu ce mardi, en fin de journée, à Esch-Belval. Plusieurs membres de chaque gouvernement sera autour de la table, notamment Clément Beaune, le secrétaire d'Etat français en charge des Affaires européennes. L'occasion pour nos deux pays de discuter des grands sujets qui nous préoccupent, en particulier les frontaliers. Et ils sont légion en ce moment, ces sujets épineux !

Fluidifier les transports des frontaliers

Il sera notamment question de mobilité et de transports, notamment sur le rail. Nos deux pays doivent annoncer le déblocage de 220 millions d'euros (soit une moitié chacun), pour développer les liaisons ferroviaires entre la Lorraine et le Grand Duché.

Seul souci : nos deux pays ne sont pas d'accord sur la manière d'utiliser cette enveloppe. Si la participation du Luxembourg au financement du futur centre de maintenance des rames de TER à Montigny-les-Metz semble actée, le Grand Duché voudrait entièrement financer des infrastructures ferroviaires, quand la France préfèrerait commander de nouvelles rames.

Il y a aussi ce projet de REM, un Réseau Express Métropolitain, proche du RER parisien, qui permettrait de relier Metz, Thionville et le Luxembourg avec des cadences plus soutenues. Mais on ne sait pas si notre voisin compte mettre la main à la poche, ni quand il pourrait voir le jour : 2028 semble déjà dépassé, 2040 semble plus réaliste. Il va falloir que les frontaliers prennent leur mal en patience, d'ici là...

Culture et bilinguisme

Mais les transports, sujet récurrent dans les conversations franco-luxembourgeoises, ne seront pas le seul thème abordé : on devrait parler bilinguisme également. Selon nos confrères du Wort, les deux gouvernements doivent annoncer le renforcement de l'apprentissage de la langue luxembourgeoise en Lorraine, que ce soit dans les lycées professionnels ou auprès des adultes.

On parlera culture aussi, avec Esch, capitale européenne de la culture l'an prochain.

La fuite des soignants, à l'ordre du jour ?

Un sujet épineux sera peut-être abordé, mais rien n'est moins sûr : c'est la fuite des personnels soignants, formés en Lorraine mais qui partent travailler au Luxembourg. Interpellé par la sénatrice du Pays haut, Véronique Guillotin, Jean-Yves le Drian, le ministre des Affaires étrangères, avait promis en juin dernier, de parler formation des infirmières, échanges de stagiaires, coopération en matière de santé lors de cette conférence intergouvernementale.

Le sujet qui ne sera visiblement pas abordé, c'est celui de la fiscalité : la double imposition des frontaliers et le pataquès de ces dernières semaines, le quota de jours télétravaillés, et surtout les rétrocessions fiscales réclamées par les collectivités locales de Lorraine. Le dispositif existe bien entre le Luxembourg et les communes belges frontalières, la Lorraine aimerait aussi en profiter, pour financer écoles, routes et autres infrastructures indispensables à la vie quotidienne des frontaliers.