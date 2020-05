Confinement: En Malaisie, Claude notre normand trouve le temps long

1er mai 2020 : Claude Debeauvais et sa compagne Joelle installés sur l'Ile de Penang en Malaisie depuis respectivement 8 et 30 ans passent en revue , le confinement, et ses conséquences pour ce pays de plus de 30 millions d'habitants.

Originaire de Grand Quevilly près de Rouen, Claude Debeauvais a décidé de rejoindre Joëlle, sa compagne ( elle aussi de Darnetal en Seine Maritime) à Penang. Cette ile, au nord ouest de la Malaisie, est aussi, comme tout le pays placé en confinement depuis la mi mars.

ça commence à être un peu stressant à la longue...

Le déconfinement était annoncé initialement pour le 28 avril par le gouvernement en place. Ce dernier l'a reculé dans un premier temps au 12 mai, mais, devant la crise économique qui touche les petit commerçants il a opté pour le 4 mai.

L'ambassade doit aussi faire face aux problèmes des familles séparées par les fermetures des frontières.

Il y a toujours des vols pour partir de Malaisie, mais pour revenir, c'est plus compliqué.