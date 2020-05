Confinement : "On est sur le bon Chemin" pour Pierre notre normand à San Francisco

4 mai 2020 : Pierre Bee, notre Normand du bout du monde installé à San Francisco évoque la sortie de confinement pour la fin mai. "better safe than sorry" mieux vaut prévenir que guérir ..dit-on en Californie.

Installé à San Francisco depuis 20 ans, avec sa femme et ses deux enfants, Pierre Bee se veut optimiste sur la sortie de crise fin mai pour plusieurs raisons :

- La précocité du confinement mis en place par le gouverneur de la Californie et la maire de SF ,le 20 mars.

Ma femme, originaire de Hong Kong, avait déjà acheté des masques au mois de février.

- les retours d'expériences du couple en Chine et en Europe.

- la Population de la ville joue le jeu, même si pour le business c'est très dur.

Et de manière général, aux Etats Unis, il a y une culture du "rester positif" . un trait de caractère qu'a adopté Pierre qui ,même si le secteur de l'hôtellerie dans lequel il travaille est au point mort, cherche à se renouveller professionnellement . " On fait une pause dans notre vie de fou qu'on a tous. Cela n'élève rien au désastre, mais ça nous permet de réfléchir ".