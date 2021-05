Conflit au Proche-Orient : le bilan s'alourdit encore, avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

Un conflit d'une "intensité jamais vue". Les mots du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ce dimanche 16 mai sont à la mesure de la gravité de la situation au Proche-Orient. Depuis une semaine, Israéliens et Palestiniens échangent pluie de roquettes contre frappes intensives, avec pour bilan 188 Palestiniens tués dans la bande de Gaza, dont 55 enfants, dix Israéliens abattus, dont un enfant, et plus d'un millier de blessés, d'après les autorités des deux camps. Rien que ce dimanche, au moins 40 Palestiniens dont huit enfants ont été tués dans des bombardements d'un quartier de la ville de Gaza, plus lourd bilan quotidien depuis le début du conflit lundi, selon le ministère de la Santé. En parallèle, l'armée israélienne indique faire face au rythme le plus élevé de roquettes jamais tirées vers son territoire, avec environ 3.000 roquettes envoyées par les groupes armés de Gaza depuis lundi.

Réunion à l'ONU ce dimanche

Dans ce contexte, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent ce dimanche pour tenter de mettre fin aux affrontements. Le CICR les appelle "à exercer le maximum d'influence pour mettre fin aux hostilités entre Gaza et Israël". Dans son communiqué, la Croix-Rouge appelle également toute les parties à "mettre fin à l'escalade et assurer un meilleur accès aux personnes touchées dans la bande de Gaza".

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiendront mardi une visioconférence pour coordonner et discuter "de la manière dont l'UE peut contribuer au mieux à mettre fin à la violence actuelle", a annoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.