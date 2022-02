Conflit en Ukraine : les sanctions contre la Russie auront-elles des répercussions en France ?

L'Union Européenne a annoncé une série de sanctions contre la Russie ce mardi. Ces sanctions économiques et financières visent des banques qui financent les décideurs russes et les opérations en Ukraine. Si certains craignent un retour de bâton en France, le gouvernement se veut rassurant.

Tour à tour, l'Union européenne et les États-Unis ont annoncé ce mardi plusieurs sanctions pour taper au portefeuille de la Russie qui a reconnu dimanche l'indépendance des deux Républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lougansk. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a expliqué lors d'une conférence de presse ce mardi soir que les 27 pays de l'Union européenne étaient tombés d'accord sur un "paquet de sanctions" contre la Russie "à l'unanimité".

Ces sanctions visent des banques qui financent les décideurs russes et les opérations en Ukraine dans les régions séparatistes pro-russes. "L'UE cible la capacité de la Russie à accéder aux marchés de capitaux européens" a détaillé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. L'Union compte également cibler "les relations économiques entre les deux régions et l'Union européenne". Mais ces sanctions économiques et financières pourraient-elle se retourner contre la France ? Doit-on s'attendre à des mesures de rétorsion ?

Une montée des prix de l'énergie explique un spécialiste

Philippe Chalmin, historien et économiste spécialiste des marchés des matières premières et de l’énergie, estime sur franceinfo que les sanctions peuvent avoir des conséquences pour des investisseurs français présents sur le sol russe : "La France est un gros investisseur sur la Russie, que ce soit dans le domaine de l'industrie, de l'énergie, je pense à Total". Selon lui, il faut s'attendre à une hausse des prix de l'énergie alors même que ces prix ont explosé ces derniers mois en France : "Si nous coupions toutes nos relations économiques avec la Russie cela aurait un impact. Le principal impact pour l'instant ce sont les conséquences que cela peut avoir sur le prix du gaz" explique t-il sur franceinfo.

C'est un jeu où les uns et les autres se tiennent par la barbichette - Philippe Chalmin

L'Europe importe 40% de son gaz de la Russie alors peut-on craindre des problèmes concernant l'approvisionnement du gaz en France ? "Ce pourcentage est beaucoup plus important pour les pays des Balkans et l'Allemagne en particulier" précise Philippe Chalmin. "La France est beaucoup moins dépendante (du gaz russe, ndlr), mais nous sommes dans un système gazier européen et le prix est à peu près le même pour tous. Hier, il a pris une dizaine de pourcents. En toute logique, les prix devraient monter encore au fur et à mesure que l'on saura si le gaz russe continue ou non d'arriver".

Des conséquences sur l'agriculture française ?

En plus de l'énergie, d'autres secteurs pourraient être touchés par ces sanctions européennes : les céréales et les métaux. "La Russie et l'Ukraine sont de très gros exportateurs de céréales" explique Philippe Chalmin en précisant que "pour l'instant, les livraisons ne sont pas affectées" et qu'"en 2014, au moment de l'invasion de la Crimée, il n'y avait pas eu de problèmes". Cependant, le spécialiste appelle à la plus grande prudence car la situation entre l'Ukraine et la Russie est plus grave qu'il y a huit ans. "Entre le Donbass, la République de Lougansk et la Crimée, il y a tout un littoral et c'est manifestement ce littoral qui est le prochain objectif de Vladimir Poutine. Il y a les ports relativement importants, il y a quasiment 40% de la production céréalière ukrainienne".

En France, la présidente du syndicat agricole FNSEA exprime son inquiétude sur les sanctions économiques européennes qui "créent un risque énorme de mesures de rétorsion contre les produits de l'UE". Christiane Lambert rappelle notamment qu'en 2014, l'agriculture (et notamment les produits laitiers) avait été "le premier secteur qui a été ciblé par Vladimir Poutine" en ajoutant que les agriculteurs français n'avaient "jamais retrouvé les volumes perdus à ce moment-là".

Philippe Chalmin s'inquiète également d'éventuels problèmes d'approvisionnements de métaux stratégiques russes comme le titane, le palladium, le nickel ou encore l'aluminium.

Les Russes "beaucoup plus dépendants" à notre égard, selon Clément Beaune

Ce mercredi, le gouvernement se voulait rassurant : "Nous sommes peu exposés, le marché russe n’est pas stratégique pour la France" explique le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur BFM TV et RMC. Selon le ministre, la France n'importe de Russie que 20% de son gaz quand l'Allemagne en importe 60%. En revanche, le gouvernement se tient prêt à faire face à une hausse des prix de l'énergie. Le bouclier tarifaire et le gel des tarifs réglementés du gaz, seront prolongés si besoin assure Bruno Le Maire : "Nous avons pris un engagement sur le prix du gaz, il sera confirmé car il est indispensable de continuer à protéger les Français. Si jamais il faut le prolonger, cela me parait indispensable". Le ministre de l'Économie explique également continuer à scruter le prix du pétrole "sans écarter aucune option". "Nous ne savons quelle seront les décisions de Vladimir Poutine, et jusqu'où le prix du baril ira" a t-il poursuivi. Selon Philippe Chalmin, "on a quasiment passé la barre des 100 dollars le baril".

Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, tient lui à rappeler que "les Russes sont beaucoup plus dépendants à notre égard. La Russie, c'est le PIB de l'Espagne ! 80% des exportations de gaz se font vers l'Europe".

Nous avons aussi des leviers et nous pouvons imposer nos intérêts - Clément Beaune

Concernant le prix des céréales, Bruno Le Maire assure qu'il n'y aura pas d'augmentation : "Le blé du Donbass sera exporté vers l’Afrique du nord et plus vers l’Europe, cela n’aura pas d’influence sur le prix. Les prix avaient déjà augmenté, depuis un moment. Et nous répondons par la protection la plus forte possible."