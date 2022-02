Conflit en Ukraine : message d'apaisement à l'Eglise Orthodoxe de Biarritz

En pleine crise militaire et diplomatique en Ukraine, un message d'apaisement est désormais visible à l'entrée de l'Église Orthodoxe de Biarritz.

L' office s'est tenu ce dimanche 27 février en matinée, à l'église Orthodoxe de Biarritz qui dépend du patriarche de Constantinople. S'y déroulait une cérémonie pour un défunt. Les fidèles étaient plutôt discrets. Mais un texte est affiché à l'entrée de l'Eglise, qui donne sur l'Avenue de l'Impératrice face à l'Hôtel du Palais où de nombreux russes fortunés séjournent tout au long de l'année. Le message précise que l'église chrétienne d'Orient est gérée par une association cultuelle orthodoxe française depuis 1924 et qu'elle est affiliée au Patriarcat Œcuménique de Constantinople depuis 1931.

Un message pour "la paix"

La communauté Orthodoxe de Biarritz se veut œcuménique "pour l'unité de tous les chrétiens, et n'est pas une institution politique" précise le texte sur une feuille blanche. Puis le communiqué souligne que la "paroisse est multi-ethnique et nos paroissiens sont d'origine française, russe, ukrainienne, espagnole, géorgienne, serbe, moldave, roumaine, libanaise et autres". Le texte se termine par un message d'apaisement: "Nous nous réunissons tous ensemble pour prier fraternellement pour la paix".

Texte devant l'édifice religieux de Biarritz © Radio France - Paul Nicolaï

Emigration des russes vers Cambo-les-Bains

Selon le consul de Russie au Pays basque Alexandre-de-La-Cerda "l'Église de Biarritz a été désertée par les paroissiens russes" qui ont pris la direction d'une chapelle à Cambo-les-Bains et où ils se réunissent désormais. Selon le consul, le site de Biarritz "a vu l'arrivée d'un contingent Ukrainien, nécessitant l'émigration de la communauté paroissiale, chorale comprise, à Cambo".