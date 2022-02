Conflit en Ukraine : Oksana Onis, ancienne maire de La Postolle, attristée par les préparatifs à la guerre

Les infos en continu sur les chaînes ukrainiennes reçues par satellite dans le salon d'Oksana Onis, à la Postolle dans l'Yonne, diffusent ce mercredi 23 février 2022 des images du parlement ukrainien. "C'est comme l'Assemblée Nationale, la Rada, ils sont en train de voter, notamment pour le budget de l'armée. Pour s'armer davantage, pour se défendre", raconte l'ancienne maire du village, les yeux rivés sur l'écran.

Des armes, des réservistes et la tristesse

Les députés viennent d'autoriser les Ukrainiens à porter une arme pour se défendre. Les réservistes vont être mobilisés. "Cela me fait mal au cœur, je suis très triste." Oksana Onis est née de parents immigrés ukrainiens, venus en France en 1932. Elle a toujours vécu à La Postolle mais baignant dans une atmosphère ukrainienne. L'intérieur de son salon en témoigne, samovar sur la cheminée et portraits familiaux aux murs. "À six ans je ne parlais pas le Français. On parlait l'Ukrainien à la maison. J'ai toujours appris l'histoire, surtout venant de mon parrain qui avait voulu une Ukraine indépendante."

La franco-ukrainienne Oksana Onis se tient informée en permanence de la situation en Ukraine, sur les différentes chaînes de télé du pays © Radio France - Renaud Candelier

Des Ukrainiens qui gardent espoir

Alors ces images d'une guerre qui n'en finit pas depuis 2014, sur la ligne de front au sein du pays, l'attristent. "Toute la journée et la nuit, il y a des bombardements", raconte Oksana Onis, "et surtout là, ça s'accélère. C'est de plus en plus." Face à une guerre qui se prépare avec la Russie, les chaines d'infos diffusent cependant des témoignages d'Ukrainiens loin de paniquer : "ce monsieur dit que les gens sont calmes. Dans les magasins, ils commencent à vendre des habits de printemps et la vie continue. Ils ont espoir. L'espoir que l'Ukraine sera souveraine comme normalement cela devrait être." Un espoir que porte Oksana Onis sur son visage, avec ses lunettes aux couleurs de la révolution, orange.