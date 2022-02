Conflit en Ukraine : témoignage d'un Français originaire de l'Yonne qui a choisi de vivre en zone séparatiste

C'est en citoyen du Donbass, passeport à l'appui, que se présente Carl Pincemin. Ce Français, qui passé sa jeunesse à Sens dans l'Yonne est aussi un passionné de politique. Il y a dix ans, il avait créé une application de démocratie directe en France "wikimairie" qui n'a pas eu le succès escompté, son entreprise a fait faillite. D'abord marié à une Ukrainienne en 2007, puis divorcé, il est donc parti pour l'est de l'Ukraine en 2015. "À l'époque, le Donbass commençait à bouger. Les citoyens de l'est de l'Ukraine ont refusé le résultat du Maïdan. Le (mouvement du) Maïdan c'était une révolution et je voulais comprendre pourquoi, je voulais comprendre."

Une guerre toujours en cours

Aujourd'hui Carl Pincemin partage son temps entre la France et la ville de Donetsk, située sur le front d'une guerre qui a déjà fait 14.000 morts depuis 2014. "Depuis une semaine, c'est tous les jours. La zone est bombardée", raconte le Français, "quand votre maison est à deux kilomètres de la ligne de front, les obus tombent à 500 mètres de chez vous. La guerre est présente. Vous dormez et vous entendez les obus tomber le nuit. J'ai une voisine qui dort dans sa cave dès que ça bombarde, mais elle ne quitte pas sa maison."

"Poutine veut simplement défendre des citoyens russes ou de langue russe" - Carl Pincemin, Français et citoyen de la république séparatite de Donetsk Copier

Un ex-militaire prêt au combat

Les femmes et les enfants sont pourtant invités à quitter la zone. Les hommes, eux, sont appelés à la mobilisation générale. "Je suis un ancien sous-officier de l'armée française, j'étais chef de pièce sur mortier de 120 mm en France", explique Carl Pincemin, "et si la guerre est là-bas, je m'engagerai dans l'armée là-bas. Cette expérience, je la mettrai au service du pays qui m'accueille." Et Carl Pincemin estime que l'intervention militaire russe en Ukraine est légitime : "c'est une intervention uniquement dans les terres du Donbass. Vous avez la république Donetsk et la république de Lougansk. Poutine envahira ces territoires, mais n'envahira pas l'Ukraine. Il n'y a aucun intérêt d'envahir l'Ukraine pour lui." Sauf que pour l'Ukraine, le Donbass continue de faire partie de son territoire et c'est bien là le problème.