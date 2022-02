Conflit en Ukraine : une Lavalloise inquiète pour sa mère, sa sœur et ses proches présents à Kiev

Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie monte d'un cran, la situation inquiète jusqu'en Mayenne où une Ukrainienne, propriétaire d'une boutique à Laval, s'entretien tous les jours avec sa mère et sa sœur qui habitent Kiev. Pour cette Lavalloise, les Ukrainiens sont prêts à se défendre.

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie va-t-il exploser ? Alors que les dirigeants européens surveillent la situation de près pour tenter de trouver une solution à la crise entre les deux pays et éviter la guerre, la situation inquiète la communauté ukrainienne présente en France et notamment en Mayenne. C'est le cas d'Alena Gautier, une Ukrainienne propriétaire de la boutique gourmande Véronika à Laval.

"Mon cousin en retraite a déjà acheté une kalachnikov, si besoin pour faire la guerre, il ne va pas faire ça avec un couteau", Alena Gautier

"Certains ont préparé leurs valises"

Alena est née à Kiev, sa mère et sa sœur habitent encore là-bas et elle s'inquiète pour elles. Mais d'un autre côté, elle sait que sa famille est prête pour riposter. "Bien sûr que je suis inquiète", commence-t-elle, "je sais déjà que certains ont préparé leurs valises, pas pour partir du pays mais pour mettre la femme ou les enfants à l'abri par exemple, juste à côté, pas au milieu de Kiev ou dans le Donbass car ce sont des régions où c'est le plus dangereux". Kiev étant la capitale du pays, elle est aussi vulnérable que le Donbass et Lougansk, dont la souveraineté a été reconnue ce mardi par le président russe Vladimir Poutine. La mère d'Alena ne peut venir en France à cause de quelques problèmes de santé et sa sœur travaille sur place mais ils sont prêts à répondre à une possible attaque.

"Mon cousin a déjà acheté une kalachnikov"

"Toute ma famille est prête pour protéger sa famille, son pays, son identité, elle est prête à tout", continue Alena, "elle attend juste les instructions de notre président". Elle ajoute que son "cousin en retraite a déjà acheté une kalachnikov, si besoin pour faire la guerre, il ne va pas faire ça avec un couteau". Alena appelle quotidiennement sa mère et sa sœur pour prendre des nouvelles, pour être rassurée aussi, "les Ukrainiens continuent de vivre une vie normale, tout le monde est au travail, tout est ouvert, même s'il y a moins de monde au restaurant mais la vie n'est pas arrêtée", relate-t-elle, en revanche, "on ne peut rien planifier".

Si elle le pouvait, elle serait rentrée pour aider son pays en cas de conflit mais avec sa fille qui est encore très jeune, c'est impossible.