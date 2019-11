Contre la pollution, le gouvernement indien conseille de manger des carottes

L'Inde est en proie à un pic de pollution qui plonge les alentours de New Delhi, la capitale, dans un épais brouillard depuis ce dimanche 3 novembre. Les taux de particules fines sont 32 fois supérieurs au maximum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des avions détournés vers d'autres aéroports du pays.

Alors que les Indiens sont nombreux à se plaindre de douleurs à la gorge, aux yeux et de difficultés respiratoires, que Les écoles sont fermées jusqu'à mardi et la circulation alternée mise en place jusqu'au 15 novembre, la recommandation du ministre de la santé, Harsh Vardhan fait grincer des dents : "Mangez des carottes".

Lutter contre l'héméralopie à coup de carottes

Manger des carottes "aide de le corps grâce à la vitamine A, au potassium et aux antioxydants qui protègent contre l'héméralopie (night blindness dans le texte NDLR)" écrit le docteur et ministre sur son compte Twitter. L'héméralopie est la difficulté à voir la luminosité baisser. "Les carottes aident aussi à lutter contre les autres méfaits de la pollution sur la santé" ajoute Harsh Vardhan.

De quoi outrer largement les Indiens piégés dans le brouillard de pollution.

"Quelle honte, lui répond par exemple Tarun Shukla, _Les gens peuvent développer de l'asthme et des cancers parce que vous ne faites rien et voulez que nous mangions des carot_tes. Les gens vont bouillir dans les rues et manifester devant vos maisons bientôt." En 2017, la pollution de l'air a causé 1,2 million de décès prématurés en Inde, selon une étude parue la revue scientifique The Lancet. Les politiques indiens ne semblent pas comprendre l'ampleur de l'événement : après l'épisode de la carotte, un autre ministre, celui de l'environnement a conseillé aux Indiens de commencer leur journée... en musique. Sans réagir à la question de la pollution.