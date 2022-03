Convoi humanitaire bisontin pour les réfugiés ukrainiens :un appel urgent pour trouver un nouvel entrepôt

Le premier convoi de l'association bisontine "Les Convois Solidaires" est bien arrivé à destination, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, vous avez pu suivre ce périple sur France Bleu Besançon. Mais l'association recherche en urgence un entrepôt pour stocker les dons qui continuent à affluer. La ville de Besançon a prêté l'ancien dépôt des bus de la CTB, un bâtiment de 3000 m2, mais elle a besoin de récupérer les lieux, qui sont en fait les ateliers de décor des théâtres bisontins.

L'association recherche un entrepôt de 500 à 1000 m2 minimum

L'association doit donc déménager dans un nouvel entrepôt pour continuer son activité et préparer un nouveau départ vers la Pologne dès que possible. Elle lance un appel. "L'idéal serait un lieu à Besançon, ou proche de Besançon", précise Elodie Delaune, la vice présidente de l'association, "on sait qu'on n'arrivera pas à trouver 3000 m2, mais entre 500 et 1000 ce serait bien pour pouvoir continuer à stocker les dons".

376 m2 déjà livrés à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine

376 m3 de vivres, médicaments, matériel médical et vêtements ont été livrées dans le premier convoi mais tout n'a pas pu être emmené. "Il y a encore 50 à 60 palettes en attente à Besançon et les dons continuent à arriver, de nombreuses communes se mobilisent et nous contactent, on va encore avoir beaucoup de choses à stocker et à transporter" explique Elodie Delaune.

Vous pouvez contacter l'association "Les Convois Solidaires" par mail: soutienukraine25@gmail.com ou en cliquant sur ce lien .