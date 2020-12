Coronavirus : comment nos voisins européens s'organisent-ils pour Noël ?

Les fêtes de fin d'année vont avoir un goût très particulier cette année partout dans le monde, et notamment en Europe, face à la pandémie de coronavirus qui continue de sévir. En France, pas de couvre-feu le soir du réveillon de Noël mais le gouvernement nous invite à limiter le nombre de convives à table, à six maximum sans les enfants. Mais qu'ont décidé nos voisins européens ? On fait le point.

Pas plus de 10 à Noël en Espagne

Pour Noël, comme pour le Nouvel an, les Espagnols ne pourront pas se réunir à plus de dix, enfants inclus. Du 23 décembre au 6 janvier, les déplacements entre les régions seront interdits sauf pour des besoins essentiels ou pour "rendre visite ou célébrer un jour de fête" avec de la famille, a expliqué le ministre espagnol de la Santé.

Les régions, compétentes en matière de santé, pourront limiter ce motif de déplacement familial à certains jours en fonction de l'évolution de l'épidémie dans le pays. Le couvre-feu nocturne en Espagne continentale pourra être retardé par les régions jusqu'à 1h30 à Noël et au Nouvel An, c'est que compte faire la touristique région de Catalogne. Il débute actuellement entre 22h et minuit, selon les régions.

Le gouvernement espagnol a ajouté que "les événements présentiels avec un afflux important de personnes" ne seraient pas autorisés. L'Espagne est l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie, avec plus de 45.000 morts et plus d'1,6 million de cas.

Couvre-feu en Belgique

Cette année, "nous fêterons Noël en famille, peu nombreux, ce sera plus intime", a expliqué le Premier ministre belge, et il y aura une interdiction générale de feux d'artifice pour le Nouvel An. La Belgique est l’un des pays où le taux de mortalité est le plus élevé au monde.

Pour Noël, le gouvernement a demandé à chaque foyer de n'accueillir qu'un seul invité extérieur (deux pour les personnes seules). Un couvre-feu sera en vigueur de minuit à 5h du matin. Les bars, cafés et restaurants resteront fermés.

Seulement la famille proche à Noël en Allemagne

Ce week-end, l'Allemagne a décrété un confinement partiel à partir du 16 décembre et jusqu'au 10 janvier, face à une "croissance exponentielle" des infections selon Angela Merkel. Les écoles, crèches et commerces "non-essentiels" vont fermer.

Du 24 au 26 décembre, les rencontres ne seront possibles qu'entre membres de la très proche famille. Les Allemands qui veulent célébrer Noël devront aussi réduire au maximum leurs contacts dans les sept jours précédant les réunions de famille.

Le Bade-Wurtemberg, land situé à la frontière avec la France, avait déjà pris des mesures restrictives ces derniers jours pour limiter la propagation de l'épidémie. Un confinement et un couvre-feu entre 20 heures et 5 heures du matin sont instaurés. Mais si vous avez de la famille dans la région, il sera possible de se déplacer durant le couvre-feu pour célébrer Noël entre le 23 et le 27 décembre uniquement.

En Italie, interdiction des déplacements entre régions

Pour la période de Noël, l'Italie a décidé plusieurs mesures, notamment l'interdiction des déplacements entre régions à partir du 21 décembre et jusqu'au 6 janvier (saufs pour des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité). Les habitants ne pourront pas se rendre dans leur résidence secondaire. Les déplacements seront également impossibles d'une commune à l'autre les 25 et 26 décembre et le 1er janvier.

Le couvre-feu, de 22h à 5h, reste en vigueur et sera même prolongé jusqu'à 7h dans la nuit du Nouvel an. Enfin, les pistes de ski et remontées mécaniques ne pourront rouvrir qu'à partir du 7 janvier, comme ce qui est envisagé en France.

Assouplissement des mesures au Royaume-Uni

"Cela ne peut pas être un Noël normal et le chemin est long jusqu'au printemps", a averti le Premier ministre britannique Boris Johnson. Mais le Royaume-Uni a tout de même décidé d'assouplir les mesures avant les fêtes de fin d'année.

Trois foyers différents pourront se rassembler au même endroit et uniquement sur une période de cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre. Les familles pourront également se déplacer sur tout le territoire.

Si vous avez prévu de voyager à l'étranger pour les fêtes de fin d'année, il est conseillé de se renseigner sur sa destination sur le site du gouvernement.