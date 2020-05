Coronavirus dans le monde : déconfinement progressif en Europe, les Etats-Unis toujours très touchés

Chacun à son rythme, en fonction de la situation sanitaire, les pays européens se déconfinent petit à petit.

L'Espagne coupée en deux

Les terrasses de café font leur retour dans certaines villes d'Espagne (27 104 morts), c'est le cas à Séville par exemple. Mais de l'autre côté des Pyrénées, le déconfinement est régionalisé, et seulement la moitié des Espagnols peuvent profiter d'un peu plus de liberté. Le confinement reste très strict dans les régions de Madrid et Barcelone par exemple. L’Espagne a également décidé d’imposer une quarantaine de quatorze jours à tous les étrangers arrivant sur le territoire, et ce au moins jusqu’à fin mai.

Au Royaume-Uni, deuxième pays le plus touché au monde avec plus de 33.000 décès recensés, seule l’Angleterre commence à se déconfiner. Il est possible d’aller de se rendre dans un parc régional, ou de rejouer au golf. Les commerces et les écoles ne rouvriront pas avant le 1er juin. Un confinement plus strict s'applique toujours en revanche au Pays de Galles, en Ecosse et en Irlande du nord.

En Allemagne quelques nouveaux foyers épidémiques sont apparus à l'image de ce que l'on connait en France, mais pas de quoi parler d'une deuxième vague. La Bundesliga reprend le 15 mai, c'est le premier grand championnat de football européen à retrouver les terrains.

Et puis pas de rebond de l'épidémie à noter en Autriche ou au Danemark par exemple, premiers pays européens à se déconfiner.

En Asie, la peur d'une seconde vague

En Corée du sud où l’on enregistrait presque plus de nouveaux cas ces derniers jours, plus de 100 personnes ont été contaminées par un seul et même homme, qui a fréquenté les bars et discothèques de Séoul, la capitale. Mais pas question de reconfiner pour l'instant disent les autorités, même si les lieux festifs ont été refermés dans certains endroits, et que la réouverture des écoles a été repoussée d'une semaine.

En Chine en revanche, la ville de Jilin dans le nord-est du pays se reconfine. Après la découverte de nouveaux cas et pour éviter une deuxième vague, les lieux publics et les écoles sont de nouveau fermés. A Wuhan, la ville d’origine de l’épidémie, les autorités testent actuellement toute la population après l’apparition de quelques nouveaux cas.

Près de 300.000 morts officiellement dans le monde

D'après les chiffres officiels de l'ensemble des pays compilés par l'AFP, le bilan du coronavirus dans le monde s'approches des 300.000 morts. Près de 4,5 millions de personnes ont été testées positives depuis le début de la pandémie. Le virus poursuit sa course folle aux Etats Unis, le pays toujours le plus touché : 1800 morts recensés en 24 heures mercredi, soit plus de 84.000 au total. Autrement dit, plus d’un mort sur quatre dans le monde est Américain.

Le Brésil a lui connu son bilan de morts quotidien le plus élevé depuis le début de la crise avec près de 900 morts mardi. Malgré cela, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro continue de s’opposer aux mesures de confinement décidées par les maires et les gouverneurs.

Enfin la Russie, deuxième pays au monde en nombre de contaminations avec plus de 250 000 cas, lance malgré tout son déconfinement. Chaque région peut lentement lever les restrictions, en rouvrant les parcs et les salons de beauté par exemple.