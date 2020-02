Coronavirus : des lycéens de Ploërmel (Morbihan) doivent partir en Italie, les familles s'inquiètent

Une petite cinquantaine d'élèves, de la seconde à la terminale, du lycée La Mennais situé à Ploërmel dans le Morbihan, doivent partir dimanche après-midi 1er mars en autocar direction Rome pour un voyage scolaire d'une semaine; ils seront accompagnés du directeur adjoint de l'établissement et d'une enseignante. Depuis l'annonce des décès et des mises en quarantaine dans le nord de l'Italie à cause du coronavirus, les parents s'inquiètent, même si Rome est située beaucoup plus au sud du pays.

Pas d'inquiétudes à ce stade

Alors que le lycée est fermé en raison des vacances scolaires, les parents ont pu joindre un responsable de l'établissement qui s'est montré rassurant. Actuellement il n'y a aucune raison de paniquer précise-t-on et aucune raison d'annuler le séjour. Les autorités françaises n'ont pour l'instant pris aucune décision concernant les voyages en Italie. Bien sûr la situation pourrait évoluer dans les prochains jours. Si c'est le cas les parents en seront informés.

Par ailleurs, alors que la France annonce qu'elle renforce ses mesures de protection, au service des Urgences de l’hôpital de Ploërmel, une entrée spécifique est réservée pour les suspicions de Coronavirus indique nos confrères de Ouest-France.