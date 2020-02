Le coronavirus, qui touchait déjà cinq régions d'Italie, en touche deux nouvelles dans le centre et le sud du pays : la Toscane et la Sicile ont recensé des cas de contamination, ont annoncé les autorités ce mardi. Au total, 283 cas ont été comptabilisés dans le pays.

Coronavirus : deux nouvelles régions touchées en Italie, la Toscane et la Sicile

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Italie. Deux nouvelles régions du pays, la Toscane et la Sicile, ont recensé des cas de contamination au coronavirus, a annoncé mardi la Protection civile. Le nouveau bilan fait état de 283 cas dans le pays. Sept personnes en sont mortes.

Le centre et le sud du pays touchés à leur tour

Ces deux régions jusqu'ici épargnées ont enregistré trois cas : la Toscane, située dans le centre de l'Italie, avec deux cas, l'un à Florence et l'autre à Pistoia. La Sicile, dans le sud du pays, sud, compte un cas : une touriste originaire de Bergame, une ville située en Lombardie, qui se trouvait dans un hôtel à Palerme et qui a été hospitalisée.

Des cas en augmentation dans toutes les régions

Selon le nouveau décompte, la région de Lombardie (dans le nord-ouest du pays), où se trouve le principal foyer de l'épidémie, compte désormais 212 cas (+ 40 par rapport à lundi) et concentre six décès sur un total de sept dans toute l'Italie. Il s'agissait à chaque fois de personnes âgées et déjà atteintes de pathologies.

L'autre zone la plus touchée est la Vénétie (la région de Venise) avec 38 cas (+5 par rapport à lundi), où avait été enregistré le tout premier décès d'un ressortissant italien et européen vendredi. L'Emilie-Romagne arrive en troisième région avec 23 cas (+5), concentrés autour de Piacenza, une ville proche de la Lombardie.

Huit régions concernées par l'épidémie

Au total, sept régions sont concernées par l'épidémie, à laquelle les autorités ajoutent la région de Rome où avaient été recensés trois cas venus de l'étranger, dont deux de touristes chinois et un jeune revenant de Chine.

Le Premier ministre reconnaît qu'un hôpital local a favorisé la contamination

L'annonce de cette propagation intervient alors que le Premier ministre Giuseppe Conte a reconnu tard lundi un dysfonctionnement dans un hôpital local ayant favorisé la contagion. "Désormais nous le savons, il y a eu une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée (...) dans de tels cas et cela a certainement contribué à la diffusion", a-t-il déploré pour expliquer cette diffusion, spectaculaire depuis vendredi, du virus en Italie.

Les ministres européens de la Santé à Rome ce mardi

Parallèlement, les ministres de la Santé de la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, frontaliers de l'Italie ainsi que l'Allemagne et l'Union européenne se réunissent dans l'après-midi à Rome pour tenter de définir des "lignes d'action communes" face à l'épidémie, alors que les pays européens ont jusqu'ici réagi en ordre dispersé.

L'épidémie est à nos portes - le ministre de la Santé Olivier Véran

Une équipe de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) est également arrivée sur place. L'épidémie "est à nos portes", a averti mardi le ministre français Olivier Véran avant son départ pour Rome. "On ne ferme pas les frontières car ça n'aurait pas de sens", a-t-il répété.