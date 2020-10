Donald Trump testé positif au Covid-19

Donald Trump contrôlé positif au coronavirus. "Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-1. Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE !", écrit le président américain sur Twitter.

Selon le médecin de la Maison Blanche, le président américain "va bien", et "continuera à assurer ses fonctions depuis la résidence présidentielle". En revanche, Donald Trump est contraint d'annuler un déplacement en Floride ce vendredi.

Donald Trump, qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, avait annoncé un peu plus tôt s'être placé à l'isolement après qu'une de ses conseillères, Hope Hicks, a été testée positive au nouveau coronavirus.

La pandémie a fait à ce jour plus de 207.000 morts aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde. La gestion de l'épidémie vaut à Donald Trump de très vives critiques, de la part de ses adversaires mais aussi de scientifiques et de certains élus de son propre camp. Il est accusé d'avoir envoyé des signaux contradictoires et confus, mais aussi d'avoir manqué de compassion face aux ravages provoqués par ce virus.