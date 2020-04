Coronavirus et humanitaire : un isérois confiné en Birmanie

Cette semaine, les rues de Yangon (Rangoun) la principale ville de Birmanie auraient du être envahies d'une marée humaine, puisque le pays fête le "nouvel an" de la religion bouddhiste. Mais le coronavirus en a décidé autrement. Les autorités ont décrété un confinement strict de la population. Yvan Grayel travaille pour l'ONG Triangle génération humanitaire à Yangon. Cet isérois de 45 ans, originaire de la Chapelle de la Tour nous décrit cette étrange situation et se confie aussi sur son quotidien d'expatrié, confiné à 9000 kilomètres de chez lui.

Comment se passent les fêtes autour du nouvel an bouddhiste ?

Effectivement cette semaine c'est le nouvel an birman, appelé aussi Thingyan (la fête de l'eau) qui est célébrée aussi dans les pays voisins comme le Laos, la Thaïlande, le Cambodge. C'est une fête religieuse très importante, ici 80% de la population est bouddhiste, mais c'est aussi une occasion de se retrouver en famille, entre amis et de faire la fête dans les rues. Les gens notamment se jettent de l'eau dans la rue. Toutes les festivités se passent normalement dehors. Mais cette année, forcément à cause du coronavirus, les choses sont différentes, les habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux, d'être confinés et de ne sortir qu"en cas de besoin d'achat de nourriture et de médicament.

Cet appel est-il bien respecté ?

Dans l'ensemble oui, en tous cas dans le quartier dans lequel je suis, qui est un quartier populaire. Les soirs, la police tourne et fait passer des messages audio, mais de ce que je peux voir de mon balcon, les commerces sont bien fermées et les rues désertes. Un peu comme partout dans le monde. La différence c'est qu'ici cette semaine ça aurait du être la fête dans les rues. La société birmane est une société où l'on vit dehors, avec la culture de la rue. Beaucoup d'échanges informels, de commerces, se font habituellement dans la rue. Yangon est une grosse ville de plusieurs millions d'habitants, avec un climat tropical, il fait très chaud, les gens sont tout le temps dehors, il y a toujours beaucoup de voitures, beaucoup de bruit. Et là en fait, ce qui est le plus étrange, c'est qu'il y a beaucoup moins de bruit, c'est très surprenant.

Quel est l'état de l'épidémie la-bas ?

Étrangement, la Birmanie n'a pas encore été trop touchée par l'épidémie, malgré sa très longue frontière avec la Chine et les nombreux échanges commerciaux avec les chinois, les risques apparaissaient élevés dès le départ. Or les premiers cas ont seulement été répertoriés il y a trois semaines. À ce jour il n'y a qu'une soixantaine de cas confirmés, ce qui est très peut par rapport au risque potentiel. Cela fait donc seulement trois semaines que la population fait attention et commence à porter des masques.

Et vous personnellement comment vivez-vous cette période ?

D'un point de vue personnel, j'ai cessé mes déplacements. Je reste en effet dans mon appartement, mais je peux rejoindre mon bureau qui est situé dans le même immeuble. Mais sinon, comme mes collègues, j'ai fait des réserves de nourriture, d'eau, de médicament et de crédits "internet". Je travaille depuis mon appartement. Pour l'instant la vie est assez confortable pour moi, même s'il fait très chaud, c'est le pic de chaleur annuel ces jours-ci avec plus de 40 degrés tous les jours. Je communique avec mes proches en France grâce à une bonne connexion internet, ce qui est appréciable.

C'est vous qui avez choisi de rester ?

Oui on m'a proposé de me rapatrier,mais j'ai fait le choix de rester pour piloter les actions de "Triangle" qui se poursuivent. C'est important de pouvoir maintenir un cap dans une période qui déstabilise un peu tout le monde. Ça rassure aussi les équipes de voir que le chef reste à la barre. Et de toutes façons maintenant si je voulais rentrer ce ne serait plus possible car il n'y a plus d'avion. La seule petite inquiétude que j'ai, c'est si je devais tomber malade, car je ne pourrais pas rentrer en France me faire soigner.

En quoi consiste vos actions sur le terrain ?

La crise du Coronavirus vient s'ajouter à d'autres crises humanitaires fortes déjà présentes dans le pays. "Triangle génération humanitaire" mène plusieurs types d'actions sur place. Il y a d'abord l'aide humanitaire "classique" auprès de populations déplacées, notamment à la frontière avec le Bangladesh. On a reçu plus de 5000 personnes en moins d'un mois. Ces personnes qui fuient les conflits ont besoin de tout : de nourriture, d'eau potable, d'abris, de produit d’hygiène, etc... Et désormais, en plus de tout cela, on doit aussi mener auprès d'eux des action de prévention au covid-19. Nous menons aussi en temps normal des actions de développement agricole sur des zones sans conflit, mais actuellement tout est suspendu à cause du coronavirus. En revanche depuis quelques semaines, nous assistons les autorités locales dans la distribution de produits nécessaires à lutter contre l'épidémie, comme des masques ou du gel hydroalcoolique. On travaille sur plusieurs fronts pour répondre à l'urgence sanitaire qui est assez compliquée.