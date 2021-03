Coronavirus : l'Allemagne annule son confinement renforcé à Pâques

Le durcissement des règles sanitaires prévu à Pâques est finalement abandonné en Allemagne. Dans une allocution solennelle, la chancelière Angela Merkel a reconnu mercredi une "erreur" personnelle et demandé "pardon" d'avoir tenté d'imposer des fermetures aux commerces et offices religieux. "Une erreur doit être reconnue comme telle et surtout, elle doit être corrigée", a expliqué la chancelière.

En raison de la situation sanitaire "très grave", le pays devait dans un premier temps être mis sous cloche pendant le long week-end de Pâques avec fermeture de tous les commerces, et avec des offices religieux organisés par visioconférence. Cette mesure a suscité une levée de bouclier dans tout le pays, y compris au sein du gouvernement. La chancelière a donc préféré faire marche arrière.

L'Allemagne a franchi la barre des 75.000 décès dus au Covid-19 et les restrictions actuelles ont été prolongées jusqu'au 18 avril.