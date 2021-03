Coronavirus : l'Allemagne va débuter un déconfinement progressif

Après plus de 9 heures de négociations, la chancelière et les dirigeants des 16 Etats-régions du pays sont parvenus à un accord sur un calendrier.

La chancelière allemande Angela Merkel et les dirigeants des Länder se sont mis d'accord sur un assouplissement par étapes des restrictions en vigueur face à l'épidémie de coronavirus, en ajoutant toutefois un "frein de secours" qui permettra de réinstaurer des mesures en cas de flambée des infections. Les mesures de confinement partiel en place depuis la fin de l'année dernière ne sont plus soutenues aujourd'hui que par un tiers des Allemands, contre deux tiers début janvier, selon un récent sondage, et le mécontentement monte au sein même du gouvernement à sept mois des élections législatives.

Réunions privées possibles à partir du 8 mars

La plupart des restrictions seront prolongées au moins jusqu'au 28 mars pour contrer la hausse des cas et la propagation du variant britannique, qui représente désormais 46% des infections, mais les réunions privées seront possibles à partir du 8 mars entre deux foyers, à condition de ne pas dépasser cinq personnes au total. Librairies, fleuristes et auto-écoles, qui ont déjà rouvert dans certains Länder, pourront de nouveau accueillir des visiteurs dans tout le pays. L'Allemagne va aussi autoriser le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans, a annoncé la chancelière. Les délais entre l'administration de deux doses vont aussi être allongés, pour permettre la vaccination de plus de patients.

Un assouplissement par étapes et un seuil d'incidence moins contraignant

Un seuil d'incidence moins contraignant de 50 cas pour 100.000 habitants a finalement été retenu pour ouvrir la voie, à partir de fin mars, à des réouvertures dans la restauration en plein air, les secteurs culturels et sportifs. Au-dessus de 100, de sévères restrictions seront en revanche réintroduites avec l'achat en ligne comme unique possibilité.

Par la suite, les restaurants, musées, salles de théâtre et cinémas pourront rouvrir leurs portes aux personnes munies d'un test de dépistage du coronavirus négatif.

L'ultime étape du déconfinement prévoit d'autoriser les rassemblements allant jusqu'à 50 personnes en extérieur, de même que les sports de contact en intérieur.

Tests massifs

Il reste toutefois du chemin à accomplir pour atteindre durablement le palier de 50, le taux d'incidence s'élevant mercredi à 64, en légère hausse ces derniers jours. La stratégie d'ouverture du gouvernement veut aussi s'appuyer sur la pratique massive des tests antigéniques, un domaine dans lequel l'Allemagne manque encore d'efficacité.

Le gouvernement promet ainsi la mise à disposition de ces tests rapides, attendus sous peu dans les rayons des drogueries, pour que d'ici début avril, toute la population puisse se tester régulièrement et gratuitement. Tous les personnels des écoles et des crèches, ainsi que les élèves se verront aussi proposer chaque semaine des tests antigéniques gratuits. Les entreprises seront mises à contribution et devront offrir des tests à leurs salariés qui se rendent sur leur lieu de travail, une mesure qui n'enchante pas les organisations professionnelles.