Coronavirus : l'appel à l'aide des 2.200 saisonniers Argentins échoués en Andorre

Ils inondent leur gouvernement, les réseaux sociaux et les médias d'appels à l'aide: quelque 2.200 Argentins bloqués en Andorre par le coronavirus, pour la plupart des saisonniers du ski arrivant au bout de leurs économies, ne savent plus où se tourner pour obtenir leur rapatriement.

On veut rentrer à la maison, c'est notre droit

Sur le compte Instagram, Twitter ou Facebook de "Varados en Andorra" (échoués en Andorre), ils sont des dizaines à avoir posté leur photo avec ce message inscrit sur une feuille.

Depuis plusieurs semaines, l'Argentine, selon eux, ne rapatrie qu'au compte-gouttes ses ressortissants. "Ils ont peur. Ils n'ont pas les infrastructures et le matériel pour affronter (la pandémie). Si le virus a mis à genoux la France, l'Espagne et l'Italie, qu'en sera-t-il pour nous, un pays du tiers-monde", lance Ariel Campana, un Argentin de 39 ans.

Moniteur de ski saisonnier en Andorre depuis 12 ans, il devait normalement rentrer en Argentine début mai. Sans travail depuis un mois, ses économies s'épuisent.

"Ils vont rapatrier les touristes en premier. Nous on sera les derniers à rentrer à la maison", craint M. Campana, confiné dans un studio de 20 m² avec sa femme, leur bébé et leur chienne.

Florencia Lucas, 28 ans, redoute elle aussi d'être parmi les derniers rapatriés "car nous sommes géographiquement très près d'importants centres d'infection".

Coincé entre la France et l'Espagne, parmi les pays européens les plus touchés, le petit Etat pyrénéen enregistrait lundi 29 décès liés au Covid-19 pour quelque 70.000 habitants.

La jeune femme originaire de Patagonie travaillait dans un café au pied des pistes. "J'ai de quoi tenir jusqu'à fin avril, mais après...?"

leur vol vers l'Argentine finalement annulé

Pour elle comme pour tous les autres saisonniers, ce confinement à rallonge, sans revenus, douche l'espoir d'un retour l'an prochain en Europe pour une nouvelle saison, faute d'économies en euros. Et ce alors que la Principauté, haut-lieu du ski pyrénéen, emploie environ 5.000 Sud-Américains par saison.

"_Le gouvernement argentin nous promet des aides qui ne se concrétisent pa_s", déplore Florencia Lucas. Santiago Walter, un autre moniteur de ski de 34 ans, dit souffrir de ce confinement "comme tout le monde", mais "loin de la maison, sans aucune certitude sur la date de retour, c'est encore plus dur".

Début avril, il avait fait ses valises, comme quelque 400 compatriotes, prêts à rallier Toulouse en car pour prendre un vol d'Air France devant aller récupérer des Français en Argentine.

Mais leur joie a été brève: finalement, "on nous a dit que le gouvernement argentin n'avait pas autorisé ce rapatriement", raconte-t-il, amer.

Le président argentin interpellé

Sur Twitter, le groupe "Varados en Andorra" a interpellé lundi le président argentin Alberto Fernandez: "l'espace aérien d'Europe est ouvert M. le président! Arrêtez de vous moquer des gens". Face à cette situation inédite, le gouvernement andorran a prolongé la durée de validité des titres de séjours temporaires accordés aux travailleurs saisonniers. Des ONG, paroisses ou élus locaux fournissent des denrées ou des logements aux plus démunis.

(Avec AFP)