Coronavirus : l'Espagne reconfine près de 200 000 personnes après un fort rebond de cas

Après neuf jours à ne pas pouvoir sortir du canton, les habitants de Lérida et de sept communes voisines de Catalogne sont sommés, en plus de rester à domicile. Comme toute l’Espagne, entre la mi mars et la fin juin, depuis hier plus de 200 000 personnes ne peuvent plus sortir de chez elles que pour aller travailler, effectuer des achats de première nécessité ou se soigner.

Une première depuis le déconfinement

Il s'agit d'une mesure inédite, depuis le début du déconfinement en Espagne, le 21 juin dernier. La mesure d'isolement de la zone le week-end dernier n'a pas suffi. La décision répond à la multiplication des cas de Covid-19 dans ce cluster de Lérida, situé à une centaine de kilomètres des plages touristiques catalanes, mais des rebonds se produisent aussi dans d’autres foyers.

À L’Hospitalet, par exemple, la deuxième commune la plus peuplée de la région et située dans la banlieue de Barcelone, de nombreux cas ont été détectés. Au total, la Catalogne a enregistré 816 nouveaux cas ce dimanche, contre 361 samedi. Le gouvernement catalan a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics en toutes circonstances, dans toute la région.

L'Espagne est l'un de pays d'Europe les plus affectés (plus de 28 400 morts), et qui compte plusieurs dizaines de nouveaux foyers actifs.