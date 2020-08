Coronavirus : la Belgique appelle à la vigilance ses ressortissants en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Alors que la Belgique fait face à un rebond des contaminations par le Covid 19 ces derniers jours, le pays a décidé de revoir sa politique en matière de mouvements de population. Le ministère des Affaires étrangères a interdit les voyages "non-essentiels" en direction de la Mayenne particulièrement touchée en ce moment.

Vigilance en Lorraine

Pour un certain nombre de pays ou de régions, l'Etat belge demande à ses ressortissants en vacances de faire preuve de vigilance et recommande de réaliser un test et une mise en quarantaine en cas de retours depuis la Meurthe-et-Moselle ou les Vosges. Depuis ce 1er août, toute personne rentrant en Belgique depuis l'étranger ou qui souhaite séjourner plus de 48 heures dans le pays doit remplir un formulaire d'identification, en renseignant ses coordonnées et les endroits où elle a séjourné au cours des 14 derniers jours.