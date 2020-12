Coronavirus : la photo d'un médecin enlaçant un malade âgé devient virale

Ce cliché pris dans un hôpital de Houston au Texas provoque l'émotion des internautes du monde entier. On y voit un médecin ganté et masqué, enlaçant un malade âgé.

Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Il était juste en train de pleurer": la photo d'un médecin ganté et masqué enlaçant un malade âgé le jour de Thanksgiving est devenue virale, symbole du désespoir des victimes du Covid-19 et de la compassion du personnel soignant. "Je me rapproche et lui demande : Pourquoi pleurez-vous? Il me dit : Je veux être avec ma femme. Alors je l'ai enlacé", a expliqué le médecin sur CNN, disant ne s'être pas rendu compte qu'il était pris en photo. Le cliché a été pris par un photographe de l'agence Getty.

Le patient va beaucoup mieux

L'hospitalisation en unité Covid est "difficile", encore plus pour les malades âgés qui se sentent seuls, a souligné le médecin, et quelques patients ont déjà tenté de s'échapper car "ils sont tellement isolés, ils veulent partir". Le patient va beaucoup mieux et pourrait sortir de l'hôpital avant la fin de la semaine, a précisé le Dr Varon. Le médecin, qui travaille dans son unité depuis 256 jours sans aucun jour de repos, a fait part de sa "frustration" face au manque de respect des Texans pour les règles sanitaires.

Le Texas est devenu en novembre le premier Etat américain à dépasser le million de cas positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie, et l'Etat compte plus de 21.800 morts.