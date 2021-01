Coronavirus : le parc Disneyland en Californie transformé en méga centre de vaccination

Après dix mois sans aucune activité, le parc Disneyland d'Anaheim en Californie retrouve quelques visiteurs. Pas dans les attractions, mais dans de grandes tentes blanches installées sur le parking pour accueillir ceux qui souhaitent recevoir une première injection du vaccin contre le Covid-19.

Avant même le lancement, 10 000 inscriptions ont été enregistrées par les autorités locales, réparties entre les soignants et les habitants du Comté d'Orange âgés de plus de 65 ans, un âge limite qui a été abaissé pour permettre d'accélérer une campagne vaccinale très en retard en Californie. Avec 40 millions d'habitants, l'état est le plus peuplé des Etats-Unis, mais il est aussi l'un des plus touchés ces derniers mois avec plus de 30 000 morts du virus recensés et un nombre de cas qui a plus que doublé depuis début décembre pour atteindre 2,75 millions. Il est aussi celui qui présente actuellement l'un des plus faible taux de vaccination du pays.

7000 vaccins réalisés chaque jour sur le site

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont annoncé avoir déjà vacciné près de 10 millions de personnes, soit environ 10% de la population. Avec ce nouveau méga centre, le comté d'Orange, où se trouve le parc, compte bien atteindre son objectif de trois millions de personnes vaccinées d'ici le 4 juillet, date de la fête nationale américaine.

Le site de Disneyland devrait permettre de réaliser, à terme, environ 7000 vaccins par jour.