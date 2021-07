Coronavirus : les États-Unis maintiennent leurs restrictions pour les voyageurs en provenance de France

Les voyages aux États-Unis ne sont toujours pas possibles depuis la France, sauf exceptions. Le pays "maintient à ce stade les restrictions existantes" aux voyages internationaux, a annoncé ce lundi 26 juillet la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Cette décision est justifiée en particulier par la propagation rapide du variant Delta "ici et à l'étranger", a-t-elle expliqué. "Alimentés par le variant Delta, les cas de contamination augmentent ici, en particulier chez les personnes non vaccinées, et vont probablement augmenter dans les semaines à venir", avait expliqué un peu plus tôt un responsable de la Maison blanche à l'agence de presse Reuters. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas aux États-Unis a bondi de 53% par rapport à la semaine précédente, a indiqué jeudi dernier la directrice des Centres de prévention et de contrôle des maladies.

Une réouverture attendue

L'Union européenne avait pourtant demandé une réciprocité dans les restrictions. Alors que les pays de l'Union européenne ont décidé de rouvrir leurs frontières aux Américains, à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif, les États-Unis maintiennent les leurs fermées depuis plus d'un an. Leur territoire est interdit d'accès à la plupart des ressortissants étrangers ayant résidé au cours des 14 derniers jours au Royaume-Uni, dans les 26 pays de l'espace Schengen, en Inde, en Afrique du Sud ou encore au Brésil.

Outre les pays européens, les compagnies aériennes américaines et l'industrie touristique comptaient également sur le retour de ressortissants étrangers, européens en particulier, pour sauver leur saison estivale.