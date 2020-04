Coronavirus : les maires de Cerdagne ferment plusieurs routes-frontières avec des blocs de béton

Il ne reste plus que trois points de passage pour franchir la frontière franco-espagnole dans les montagnes de la Cerdagne. La quasi-totalité des routes secondaires a été fermée ce jeudi suite à une décision de plusieurs communes françaises sous l'égide de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Des blocs de béton ont été installés pour empêcher tout passage de voitures. Une mesure radicale qui doit permettre selon les élus français de mieux faire respecter le confinement. "Nous ne voulons plus revoir les scènes de la semaine dernière", explique le maire d'Estavar Laurent Leygue, "avec des Catalans et notamment des Barcelonais qui sont venus se confiner tranquillement dans leurs résidence secondaires, ce qui est totalement interdit". Les élus redoutaient de nouvelles arrivées de touristes catalans à l'occasion de la Semaine sainte.

Plusieurs communes concernées

Des blocs de pierre ont été mis en place sur plusieurs routes et chemins qui mènent à l'Espagne, sur les communes d'Estavar, Entveig, Palau de Cerdagne ou encore Angoustrine et Bourg-Madame. Les maires concernés ont pris des arrêtés municipaux, en accord avec le conseil départemental qui est intervenu pour bloquer les routes gérées par la collectivité. La municipalité de Puigcerdà, côté espagnol, était également favorable à ces mesures.

Pas d'opposition du préfet

L'état a été averti et ne s'est pas opposé à ces fermetures, même si la question de la frontière est extrêmement sensible. La préfecture a considéré que les axes concernés étaient secondaires et que le principe de libre circulation des personnes dans l'espace Schengen n'était pas bafoué. En effet, le principal point de passage vers l'Espagne entre Bourg-Madame et Puigcerdà n'a pas été fermé. La route qui dessert l'hôpital de Puigcerdà depuis la commune française d'Ur reste également accessible.