Coronavirus : un concert-test organisé à Barcelone

La ville de Barcelone et le festival Primavera Sound ont mené une expérience grandeur nature dans une salle de concert. 500 personnes se sont réunies le 12 décembre dernier dans la salle Apolo qui peut en accueillir 900 au total. Comme le rapporte El Mundo, de nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place. Un événement très encadré qui vient de livrer ses résultats : aucun spectateur n'a été contaminé.

Masques FFP2 mais pas de distanciation sociale

Avant d'entrer dans la salle, tous les participants ont été testés négatifs par le biais d'un test antigénique. Les 500 participants portaient un masque FFP2 , la ventilation a été optimisée, la température de la salle surveillée. Des agents de sécurité étaient chargés d'éviter les files d'attente devant la salle et devant les toilettes. En revanche, la distanciation physique n'était pas obligatoire et les gens pouvaient danser à l'intérieur de la salle. Un protocole drastique encadré par des médecins. Et l'essai s'est révélé concluant : aucun cas positif n'a été détecté. Des résultats encourageants qui font réagir en France.