Coronavirus : une association d’Argentré aide des familles sénégalaises

Le Sénégal est le pays d’Afrique le plus touché par le coronavirus. Suite à cette crise sanitaire, les importations sont réduites et le prix de l’alimentation a augmenté. De l’autre côté, les femmes qui tenaient des commerces en bord de route ont dû stopper leur activité et les familles sont nombreuses à vivre dans la précarité. « Aujourd’hui, ils sont plus soucieux de trouver de la nourriture que de se protéger du virus » se désole un directeur d’école à Saint-Louis, ami de l’association mayennaise.

Alors pour aider ces familles sur place, Teranga 53 a lancé une cagnotte en ligne. Avec seulement trois euros, il est possible de financer un repas pour toute une famille. Du riz, de l’huile, du sucre, mais aussi des masques et du savon sera acheté avec l’argent récolté. « Teranga » signifie « hospitalité » en wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. Un mot qui définit bien la population du pays, affirme Joëlle Hautbois, fondatrice de l’association : « Là-bas, ils n’ont rien mais ils vous donnent tout ».

Cagnotte en ligne jusqu'au 30 mai 2020. Pour participer, rendez-vous ici.