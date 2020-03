Coronavirus : Vinexpo Hong Kong reporté au mois de juillet

Vinexpo Hong Kong, le premier salon des vins et spiritueux pour le marché asiatique, était initialement prévu du 26 au 28 mai 2020. L'événement est reporté du 8 au 10 juillet 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les marchés des vins et spiritueux sont perturbés par l'épidémie de coronavirus. Fondé en 1981 à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde, l'événement Vinexpo est repoussé pour raisons sanitaires. Les organisateurs ont indiqué ne pas vouloir prendre de risque face à l’épidémie mortelle qui s’abat sur l’Asie.

«Nous nous devions de pouvoir proposer une alternative à nos clients et nous mettons tout en œuvre pour faire de Vinexpo Hong Kong 2020 une édition business incontournable en Asie-Pacifique», souligne Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexpo. De nombreux opérateurs ont toutefois confirmé leur participation et un grand nombre de pays et régions seront représentés, parmi lesquels des fidèles tels que le Chili, l’Argentine, l’Afrique du Sud ainsi que les grandes régions viticoles françaises, mais aussi de nouveaux territoires tel que l’Uruguay, le Liban ou encore la Syrie. Les deux journées se dérouleront comme d'habitude au HKCEC (Hong Kong Convention & Exhibition Centre).