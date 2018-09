Ils vont passer entre 3 mois et un an en Corrèze, vivre au sein des familles, aller au lycée et même passer le bac ! Onze jeunes venus des quatre coins du monde sont arrivés ce dimanche à Brive et ont fait connaissance avec leurs nouvelles familles.

Ils s'appellent Embla, Yothaka, Maria Isabel ou encore Anna Tina, ils viennent de Norvège, de Thaïlande, du Brésil ou d'Italie. Onze jeunes ont débarqué ce dimanche vers 13h à la gare de Brive, le début d'un voyage en terre inconnue pour ces jeunes de 16 et 17 ans venus des quatre coins du monde. Ils vont passer un an en immersion totale dans une famille corrézienne.

Cela permet de découvrir de nouveaux horizons - Sara, italienne

Sara est italienne, mais pour les trois prochains mois elle est corrézienne. Ce voyage en immersion dans une famille est important pour elle : "J'habite un petit village en italie, et c'est bien d'être en famille, ça me permet aussi de découvrir de nouveaux horizons". A 16 ans, Sara est une habituée des voyages, avant de venir poser ses valises à Brive la jeune lycéenne est partie en Angleterre, en Allemagne mais aussi en Croatie et en Autriche "C'est très bien de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, mes parents voyagent beaucoup eux aussi."

Un an dans un lycée français

Les voyages forment la jeunesse, cela pourrait être le slogan de l'Association AFS, Vivre Sans Frontières. Elle permet à de jeunes français de partir à l'étranger mais aussi aux jeunes étrangers de venir découvrir la France. " Ils vont vivre au sein d'une famille, ils sont scolarisés, c'est obligatoire. Ils sont aux lycéens au même titre que leurs amis français. Certains vont passer le bac . Ils vont découvrir la culture, la cuisine, le lycée" explique Françoise Salgues, présidente de l'AFS en Corrèze.

Pour l'aider à faire ses premiers pas, chaque jeune étranger a pour référent un jeune français. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Mais ces jeunes vont aussi vivre une expérience qui va les faire grandir, la présidente de l'association fait le lien avec les jeunes enfants "Au début ils ne parlent pas la langue, ils ont un peu peur et puis à la fin du séjour ils sont autonomes, ont fait de super progrès et ont gagné en maturité. A la fin de l'année c'est un adulte qui repart, avec qui on parle philosophie, projets".Cette fois-ci se sont 11 jeunes qui débarquent à Brive, venus de 7 pays différents: l'Italie, la Norvège, la Hongrie mais aussi les USA, le Brésil ou encore la Thaïlande et même ... la Nouvelle Zélande.

Se découvrir mutuellement

Cette diversité va aussi enrichir les familles qui les accueillent "Cela permet de découvrir une autre culture, et puis on voyage aussi beaucoup en France pour leur faire découvrir notre pays" explique Martine qui accueille cette année une Maria-isabel, une jeune brésilienne. Le programme des prochains jours est déjà bien rempli "La rentrée scolaire et beaucoup de repos, je pense que la première semaine elle ira au lit très tôt" explique Martine. Son fils, Maxime, a déjà une petite idée pour l'immersion culturelle: "On va l'amener voir un match de rugby, il faut qu'elle voit ça et peut être qu'elle nous portera chance !" .

Maria-Isabel, venue du Brésil, va vivre un an dans la famille de Martine © Radio France - Delphine-Marion Boulle

A la fin ils seront tous corréziens ! Françoise Salgues, présidente de l'AFS en Corrèze

Au delà de la simple découverte culturelle, ce voyage permet de créer des liens très forts entre les jeunes et leurs familles d'adoption "A la fin ils seront tous corréziens, français de cœur c'est sûr, mais corrézien d'abord !" plaisante Françoise Salgues. Pendant plusieurs années elle a aussi accueilli des jeunes filles, qu'elle appelle d'ailleurs "ses filles" : "elles continuent de m'écrire, j'échange avec leurs familles, elles me racontent leurs vies, leurs nouveaux petits amis, quand ils se séparent" ... et même .... quand ils se marient !

En février prochain c'est Françoise Salgues, la présidente de l'association, qui s'envolera direction de Guatemala, pour le mariage de Sophia, la première jeune fille qu'elle avait accueillie. Mais en attendant Françoise va continuer de développer l'association car si elle est bien implantée dans la région de Brive, elle espère toujours trouver des familles d'accueil sur Tulle ou Egletons pour les années à venir.