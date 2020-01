Brexit : comment ces Anglais installés en Côte-d'Or le vivent-ils ?

Côte-d'Or, France

Le suspens du Brexit a duré des mois. Mais ça y est : ce vendredi, c'est officiel, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union Européenne. Un feuilleton suivi de loin par Jasper et Paul. Ils ont tous les deux britanniques mais installés depuis une trentaine d'années en Côte d'Or. Mais même expatriés, ils ont bien évidemment un avis sur le sujet. Et, comme de l'autre côté de la Manche, il y a deux camps : les pour et les contre.

"Pro" contre "anti" Brexit

Le "pro", c'est Paul. Lui se définit lui-même comme "quelqu'un d'assez conservateur". Alors "depuis le début, je suis donc plutôt sympathique à l'idée du Brexit" ajoute-t-il. Il dénonce la "lourdeur" de Bruxelles "dans les situations difficiles" et le manque de souveraineté de son pays d'origine.

Moi je préfère rester en Bourgogne. Je n'ai pas envie de retourner dans un pays qui refuse d'être en Europe. Jasper

Un avis que ne partage pas du tout Jasper. "Moi ce n'est pas du tout mon idée à moi. Et puis, ça a été très mal fait, on nous a menti des deux côtés. Ça n'a vraiment pas été bien géré par nos politiciens et ça fait un moment que j'ai presque honte d'être anglais, d'être britannique" avoue-t-il.

Qu'est-ce qui va changer pour eux en France ?

Là aussi, ça dépend. Paul, marié à une française, estime que "sa vie en France ne va pas changer." En revanche, "certains de [s]es amis ont décidé de prendre la nationalité française." De son côté, Jasper vient de faire les démarches pour obtenir une carte de séjour pour continuer à travailler ici. "Ce qui est compliqué, c'est que je travaille toujours pour une maison anglaise donc je n'ai pas les mêmes papiers qu'un anglais qui travaillerait pour une maison française" explique Jasper. Ces papiers prennent donc un peu de temps à arriver.