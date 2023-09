Côte-d'Or : premiers élans de solidarité pour le Maroc

Le séisme a fait plus de deux mille morts et autant de disparus

On reste sous le choc des ces images et des ces témoignages terribles au Maroc : plus de 2.000 morts et autant de disparus après le séisme qui a frappé ce pays vendredi soir dernier.

La solidarité s'organise en Bourgogne avec des collectes qui se mettent en place pour venir en aide aux sinistrés.

Ce lundi 11 septembre, l'association Bourgogne-Maroc, lance un appel aux dons pour une collecte qui a lieu place Galilée ce lundi aux Grésilles à partir de 9h du matin.

Suite à ce séisme de nombreuses familles sont dans le besoin et cette association souhaite collecter des produits essentiels et de première nécessité tels que des médicaments, des bandages, des produits d’hygiènes pour les femmes, des articles pour bébés ou des vêtements pour les enfants "Nous apporterons ces dons en mains propres" ou en les confiant à des transporteurs qui se sont déjà manifestés explique le président de cette association, Lionel Rousseau qui dit avoir reçu des coups de fil de toute la région et même de Bordeaux ce samedi.

"Secouristes sans frontières" prêts à décoller

Du côté médical, "Secouristes sans Fronti ères" dont la branche "Medical Team" est basée à Longvic "se tient prête" à s'envoler pour le Maroc. Cette association regroupe une soixantaine de médecins, infirmiers ou soignants benevoles de toute la France. Ces membres de l'équipe médicale d'urgence sont en attente de la demande d'aide internationale du Maroc. Dans leur bagage ils peuvent emmener jusqu'à 4 tonnes et demi de matériel et de médicaments. Cette ONG est la seule en France a être certifiée pour "le secours médical". On les a vu à l'œuvre notamment au Népal, aux Philippines ou encore à Haïti à chaque fois suite à des cyclones ou des tremblements de terre. En Haïti en 2010 ces secouristes dijonnais avaient même sauvés une jeune femme d'une vingtaine d'années des décombres.e

Le président de cette branche médicale, le docteur Hervé Roy est l'invité de la matinale de France Bleu Bourgogne à 7H45.

