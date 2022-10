Coupe du monde de foot : pas d'écran géant mais pas de vrai boycott non plus en Béarn et en Bigorre

Plusieurs villes ont fait le choix de ne pas installer d'écran géant pour diffuser la Coupe du monde au Qatar. A Pau et Tarbes non plus, sauf peut-être si la France atteint les phases finales. Certains cafetiers aussi renoncent à diffuser les matchs.