Coupe du Monde : en cas de victoire des Bleus, les clubs de foot amateurs auront "de nouvelles cages de but"

Dimanche 18 décembre, à 16h, l'équipe de France de foot affrontera l'Argentine en finale (dimanche à 16h) du mondial au Qatar, à Doha. Billet décroché, grâce à la victoire des Bleus contre le Maroc (2-0). "Ca nous réjouit", réagit ce jeudi matin sur France Bleu Poitou, le président du district de foot de la Vienne, qui compte actuellement plus de 16.000 licenciés. "Avec une victoire en finale, nous pourrions facilement atteindre les 17.000 au 30 avril".

ⓘ Publicité

De nouveaux buts pour les petits clubs amateurs jeunes

En cas de victoire en finale, la FIFA reversera plus de 40 millions d'euros à la Fédération Française de Football. Environ 30% de cette somme, seront reversées aux joueurs et au staff. Mais la FFF va ensuite aider les plus petits clubs. "Le président de la ligue de foot amateur avait établi son budget jusqu'en quart de finale et il prévoyait déjà financer des cages de but pour les équipes de jeunes". En 2018, suite à la victoire en Russie, des dotations matérielles avaient déjà été distribuées (ballons, maillots).

Stéphane Basq pronostique une victoire de l'équipe de France en finale contre l'Argentine. "C'est une équipe motivée, déterminée et très compétente. Malgré les blessures et les forfaits, elle s'en ai sortie. Et comme on dit 'jamais deux sans trois', je vote pour une troisième titre pour Didier Deschamps."