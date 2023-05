Couronnement de Charles III : "Ça va être long, grandiose, très cher !" selon un Lorrain installé à Londres

Il vit à Londres depuis une trentaine d'années, s'affiche comme royaliste mais ne sera pas sur le "Mall" - la grande avenue partant du palais de Buckingham - pour être aux premières loges de la cérémonie de couronnement de Charles III ce samedi 6 mai. Antoine Chapuis, qui tient un magasin de ceintures, suivra l'événement à la télévision, "du confort de chez moi ! Je ne vais pas dormir sous une tente sur le Mall pour voir le carrosse passer, il n'en est pas question !"

Les plus fervents de la royauté sont installés depuis quelques jours déjà : "Ça a été comme une explosion ! Les tentes sont sur la route qui mène à Buckingham Palace, les gens ont commencé à dormir dans la rue depuis quatre jours pour avoir une place devant. Là, il faut être royaliste fan pour se taper ça !"

Antoine Chapuis ressent la ferveur mais aussi la colère des Britanniques : "La télé ne parle que de ça mais il y a aussi des tensions en Angleterre. Le pays est divisé et pour la première fois, les voix se font entendre. C'est médiatisé. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre ce couronnement et qui trouvent ça inadmissible. Nous sommes actuellement dans une situation économique épouvantable".

Le visage de Camilla s'affiche sur les tenues... les plus élégantes dans les vitrines londonniennes - Antoine Chapuis

Camilla rhabillée...

Le coût de l'événement est estimé par la presse entre 50 et 100 millions de livres sterling (soit entre 57 et 114 millions d'euros). "Ça va être long, grand, grandiose, très cher...", souligne Antoine Chapuis. Le tout pour "un roi qu'on n'a pas élu, pour une personne qui fait partie d'une famille dysfonctionnelle comme pas possible !"

L'expatrié retrouve le sourire et son sens de l'humour (so british ?) en évoquant la quantité et la qualité des objets dérivés autour du couple royal. "Il y en a partout, des assiettes, des tasses, des mugs, des cuillères, des napperons. Tous ces trucs kitsch à mort ! C'est pas possible parce que sur la photo, les deux [Charles et Camilla, NDLR] sont moches, mais alors moches !"

Voilà le couple rhabillé, mention spéciale pour la reine consort : "C'est quand même bizarre que la photo n'ait pas été retouchée. La pauvre Camilla, on dirait qu'elle est constipée et en deuil, elle fait une tronche sur les assiettes ! Ils ne l'ont pas arrangée."