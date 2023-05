Couronnement de Charles III : cet ancien prof d'anglais d'Orléans a rencontré deux fois le futur roi

Tout le Royaume-Uni aura ce samedi les yeux rivés sur Londres et son abbaye de Westminster, où Charles III sera officiellement couronné roi du Royaume-Uni , huit mois après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II. Gérard Hocmard, un Orléanais, professeur d'anglais à la retraite, a rencontré la reine et son fils, qui devient roi ce samedi, et il s'en souvient très bien. En 1972 à Paris, celui qui est alors prince de Galles, héritier du trône britannique, est présent à un évènement auquel participe l'association France-Grande-Bretagne*.* Gérard Hocmard en est membre et se dirige vers le buffet.

"Je me sens bousculé, je me retourne, et c'était Charles. Il me dit : 'This is very much like the metro', 'on se croirait dans le métro'. L'ancien professeur d'anglais raconte : "J'ai dû avoir un drôle d'air parce qu'il a ajouté 'Not that I take the metro very often', 'non pas que je prenne le métro souvent'". Cette anecdote fait toujours rire Gérard Hocmard, 50 ans plus tard. "Je me suis dit 'ce type il a de l'humour, un humour décapant comme sa mère, il est sympa'".

Le roi Charles fan de camembert et roquefort

Gérard Hocmard a une autre anecdote savoureuse à propos de Charles III, qui date de 1992. Le prince de Galles doit venir à Paris pour prononcer un discours, lors d'un évènement concernant l'association de Gérard Hocmard. L'Orléanais reçoit un coup de fil de l'ambassade britannique : "Le prince doit faire un discours et il a envie de citer des fromages français, est-ce que vous pourriez lui en citer quelques-uns ?" Le retraité en rit encore, "et là ils me passent le prince directement".

L'héritier du trône voulait des fromages différents : Reblochon, Camembert, Comté, Roquefort, et "le lendemain, il a en effet parlé du Crottin de Chavignol, de 'ce merveilleux pays avec tous ces fromages'".

Gérard Hocmard suivra la cérémonie à la télévision, "avec un plateau-repas", sans chanter le "God Save the King", l'hymne britannique, mais ce Français reconnaît que s'il avait été à Londres pour l'évènement, il l'aurait entonné.