Charles III : un concours de couronnes organisé à Gières par l'Alliance Grenoble-Oxford

Le couronnement de Charles 3 ce samedi "est pour le moins un temps fort, un nouveau roi après tant d'années et un beau règne d'Elisabeth 2", salue ce vendredi 5 mai la présidente de l'Alliance Grenoble-Oxford Marie-Christine Simiand. L'association est chargée de valorisée le jumelage entre les deux villes, qui date de 35 ans.

"On a tenu à marquer cet événement par une "coronation party", un concours de couronnes, on va griller sur la ligne le roi Charles", s'amuse Marie-Christine Simiand. Cette "coronation party" est organisée à Gières, au château des Arènes.

"Donnons-lui sa chance"

Quel impact va avoir ce changement de monarque ? "Nous avons organisé un cycle de réflexion autour de l'avenir de la monarchie britannique. Comment le monde va réagir à ce nouveau roi ? Il y a pour le moins un point d'interrogation. Mais donnons-lui sa chance", estime la présidente de l'Alliance Grenoble-Oxford.

Par ailleurs, le jumelage entre Grenoble et Oxford bat son plein. Et Marie-Christine Simiand est assez optimiste pour la suite. "Je pense que Charles 3 est assez francophile, malgré son renoncement récent à venir en France (en raison des manifestations contre la réforme des retraites), sa mère parlait parfaitement français et il se dit que Charles 3 est très francophile".