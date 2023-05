Couronnement de Charles III : Les Britanniques de Mailly-Maillet ont suivi avec assiduité la cérémonie

Le couronnement du roi Charles III avait lieu ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, en Angleterre. Un grand moment d'histoire pour tous les Britanniques, y compris ceux installés en France. car pour une majorité d'entre eux, c'est le premier couronnement auquel ils assistent.

A Mailly-Maillet, une petite commune de la Somme, ils étaient huit, rassemblés dans le salon de Douglas et Janice, un couple établi en France depuis une vingtaine d'années. A midi, la cérémonie démarre, les premières notes de musique s'élèvent. "Je lui donne 20 ans", plaisante Janice, pariant sur la longueur du règne de Charles III.

Si quelques blagues fusent pendant la cérémonie, c'est aussi un moment très solennel. A la fin du couronnement, résonne God save the King, l'hymne qui remplacera désormais le célèbre God save the Queen. Dans le petit salon, tout le monde se lève, et entonne le chant. "C'est vraiment le symbole de l'histoire de l'Angleterre, intime Hélène, qui vit désormais en France. C'est un lien avec le passé."

Toute la petite assemblée se lève pour chanter God save the King. © Radio France - Lou Momège

La couronnement s'est terminé sous la pluie, mais les Britanniques s'en amusent, pour eux, cela fait aussi partie de la tradition. Et à Mailly-Maillet, les festivités se poursuivront ce dimanche : un pique-nique est prévu chez Douglas et Janice où tous les voisins sont invités. C'est l'équivalent du Big Lunch, un événement initié par le nouveau roi et la nouvelle reine d'Angleterre, qui invitent leur peuple à se réunir autour d'un repas.