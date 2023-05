Couronnement de Charles III : un couple de Saint-Gaudens en lune de miel à Londres pour suivre la cérémonie

Clara et Jérémie, installés à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) sont mariés depuis deux mois et ils passent leur lune de miel à Londres. La date n'a pas été choisie au hasard, il fallait qu'elle colle avec le couronnement du roi Charles III. Le couple s'avance devant l'entrée de la gare de Waterloo à Londres, des fanions et des drapeaux britanniques colorent les rues. Clara, 38 ans, a les yeux qui pétillent, elle adore la famille royale britannique : "Je suis les articles publiés en France ou en Grande-Bretagne, les séries, les films sur la monarchie avec beaucoup d'attention."

"Je suis tombée sous le charme de Diana"

Alors elle n'a pas laissé le choix à son mari, hors de question de louper le couronnement malgré une petite ombre au tableau pour elle : la présence de Camilla reine consort. "Je suis tombée sous le charme de Diana quand j'étais petite, je me rappelle le choc quand elle est décédée. Pour moi, c'est dur, je sais qu'il ne fait pas partie de ma famille Charles, mais pour moi, c'est "no, no".

Son mari Jérémie écoute, sourit mais ne parle pas beaucoup : "Je suis surtout fan de ma femme et c'est pour ça que je suis là. C'est ma première fois à Londres, ça va être cool." Le couple prévoit de suivre la cérémonie dans un pub, au milieu des Britanniques, mais à l'écart de la foule. Exactement comme il y a cinq ans quand Clara était venue au Royaume-Uni pour le mariage d'Harry et Meghan.