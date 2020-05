Covid-19 à New York :"Ça rappelle un peu l'ambiance d'après 11 septembre."

Cyril Toullier est un Havrais installé aux Etats-Unis. Depuis Long Island près de Manhattan, il nous raconte, , sa vision de la crise sanitaire au pays de l’oncle Sam, ses conséquences, mais aussi son quotidien, ses réussites, ses trouvailles, et son rêve américain.

C'est en 1998 que notre Havrais Cyril Toullier ( qui a également des attaches dans le sud manche) pose le pied sur le sol américain. Depuis 22 ans aux Etats-Unis, il à eu le temps de créer son agence de Communication, de trouver l'amour auprès d'Yvette, sa compagne, mais aussi de mieux comprendre ce pays, et cette ville de New York traversée par les crises depuis vingt ans. A l'heure du Covid-19, il nous livre sa vision des choses dans le pays le plus touché au monde par le coronavirus.

Ça rappelle un peu l'ambiance d'après 11 septembre.

Même si la crise est sur la pente descendante, la situation est toujours compliquée. Le confinement a été prolongé au 28 mai voir début juin dans l'Etat de NY. Difficile, dans ces conditions de " make América great again" comme le dirait le président Donald Trump. Mais malgré tout cela il faut compter sur la solidarité made in USA.

l'altruisme est très sollicité.

la Crise sanitaire est une chose, mais les conséquences économiques dans la crise sont aussi à craindre dans cette Amérique qui ne connait pas le chômage partiel. L'éducation est également un des secteurs très touchés en moment, et les disparités grandissent entre ceux qui peuvent suivre les cours visio à la maison, et les autres.

il y a des enfants qui sont complètement largués

Dans toute cette actualité morose, il faut continuer à positiver et a se réinventer. "Et c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes" comme le dit l'expression populaire de chez nous. C'est pourquoi Cyril s'est mis au jardinage, et à crée son "Victory Garden" , un concept "ricain" qui a fait ses preuves. Et toujours entre deux coup de pioche, la " pomme" pour la soif de Normandie.

Je rentre deux fois par an pour voir la famille et cueillir les pommes dans la maison familiale.