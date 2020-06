Covid-19 : « Au même titre que la Chine a été le foyer du Covid, le Mexique a été le foyer du H1N1. »

Pour Flora Hammer, rouennaise expatriée au Mexique depuis 11 ans, c’est le deuxième confinement après l’épidémie de la grippe H1N1 en 2009 . Mais cette prof d’anglais amoureuse du Mexique depuis sont adolescence, sait d’expérience que cela va passer.

Pour Flora Hammer, le Mexique c’est une belle histoire qui a commencé lors d’un séjour Linguistique : « je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans le Mexique quand j’avais 16 ans ». Depuis, cette pure rouennaise a fait mieux que notre gaulois, car elle a décidé d’y gouter à nouveau et d’y vivre. Après avoir rencontré son futur mari mexicain à Paris, elle fait le grand saut et cela fait 11 ans que ça dure. Aujourd’hui, le couple a deux enfants, et Flora est professeur d’anglais dans une école de commerce à Quérétaro à 200 kms au Nord de Mexico.

Si je devais aller vivre autre part, cela me manquerait, ce contraste des couleurs.

Aujourd’hui le Mexique, comme toute l’Amérique latine, souffre du Coronavirus. De nombreux cas et un confinement pas toujours applicable à la population qui, en dépit des risques, doit continuer de travailler pour manger à sa faim. Mais, si cette région du globe a un temps de retard sur la pandémie par rapport à l’Europe, le Mexique a lui un temps d’avance sur les gestes barrières et le confinement, car le pays l’a déjà connu en 2009 lors de la l’épidémie de la grippe H1N1.

On est peut-être un tout petit peu plus blindé. On a surement l’idée que oui, ça va passer.

Flora, comme la moitié de la planète, a du s’adapter à cette situation sanitaire. Ses cours d’anglais, elle les donne aujourd’hui depuis la maison en visio. Et quand elle raccroche le costume de prof, elle endosse celui de maman correctrice de devoirs de ses enfants. Une petite révolution professionnelle qu’elle a plutôt bien vécu, même si la vie est devenue un peu plus intense. « Comme tout se passe à la maison, il n’y a plus de période tampon. »

Finalement, on est beaucoup plus adaptable, qu’on voudrait le croire.

Mais, même si le Mexique est beau, même si le contracte de couleurs là bas est incomparable avec celui de la Normandie, Flora reste très attaché à sa ville de Rouen et à la maison familiale. Et quand on lui parle de sa région de coeur, les images reviennent : « Un petit café en ville dans les rues de Rouen…les berges de la Seine… » . Le retour estival reste très incertain aujourd’hui, mais, elle espère y revenir bientôt, pourquoi pas cet hiver.

Vous savez ce que me manque ? C’est Noël à Rouen !

Aujourd’hui, malgré la distance qui sépare Flora de sa famille française, malgré la crise sanitaire et malgré les rapports compliqués du Mexique avec le voisin américain, Flora garde un sourire radieux et la même vision du voyage qu’il y a 11ans quand elle a fait le grand saut.

Allez-y ! Il faut voyager. Il faut aller voir ce qu’il se passe ailleurs , c’est tellement enrichissant .