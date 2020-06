Covid-19 : Colombie :« Les familles qui n’ont pas à manger mettent un chiffon rouge à leur fenêtre.»

Sabrina Leredde, originaire de St Lo, est à Bogota depuis septembre dernier. Notre normande du bout du monde revient sur cette première année en Colombie, riche de rencontres et de découvertes, malgré l’explosion de cas Covid-19 depuis la fin mai et le confinement qui accentue la misère.

Après une première expérience d’expat en Irlande et deux ans de vie commune avec Ronald son compagnon Colombien, Sabrina Leredde, 38 ans pose ses bagages à Bogota. Une destination choisie par le couple et une arrivée attendue par sa belle famille sur place. Un accueil haut en couleur qui a permis à notre normande de se sentir très vite comme à la maison malgré une crise sanitaire sans précédent pour sa première année colombienne.

Toute la famille était réunie pour découvrir la petite française.

Sabrina Leredde France Bleu Normandie 08062020 Copier

Pour Sabrina, l’arrivée dans ce nouveau pays a été synonyme de reconversion professionnelle. Après 15 ans dans l’hôtellerie en Normandie, elle a dû se rendre à l’évidence : retrouver du travail dans sa branche en ne maitrisant pas l’espagnol allait être compliqué. C’est donc vers sa langue maternelle qu’elle s’est tournée et depuis quelques mois elle donne des cours de français à des connaissances colombiennes, même si son métier de cœur lui manque.

Je suis très contente de leur apporter quelque chose et quand je vois qu’ils réussissent ça donne envie de continuer.

Sabrina Leredde France bleu Normandie 09062020 Copier

En 10 mois, Sabrina a dû faire l’apprentissage d’un nouveau pays,d'une nouvelle langue, appréhender l’altitude (2600 Mètres), une capitale de 7 millions d’habitants et pour finir, vivre confinée comme la moitié de la planète. A l’heure où la France et l’Europe sortent de la crise sanitaire, la tension Coronavirus est en revanche toujours très présente en Colombie et en Amérique du Sud. Et depuis la mi mars, le confinement accentue les inégalités et la misère …

Les familles qui n’ont pas à manger mettent un chiffon rouge à leur fenêtre.

Sabrina Leredde France bleu Normandie 10062020 Copier

La « parenthèse Coronavirus » ne devrait pas se refermer avant le 30 juin dans la capitale Bogota. Notre normande prend donc son mal en patience et reste prudente même si l’envie d’aller découvrir le pays la démange. La Colombie est un pays aux milles et une richesse où la famille a une place très importante et bien loin de l’image sulfureuse qu’elle a en Europe, même si l’organisation colombienne peut surprendre les Français que nous sommes.

Nous, on a tendance à organiser notre journée, notre semaine, et eux, ils ont décidé de manger à 17h le dimanche.

Sabrina Leredde France bleu Normandie 11062020 Copier

Et avant de refermer notre entretien avec Sabrina, passons en revue les forces artistiques, littéraires et culinaires de la Colombie et évoquons avec notre normande du bout du monde son petit de coin de Normandie.

Ici tout le monde sait danser la salsa.