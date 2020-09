La rentrée scolaire 2020 est marquée par le rebond, tant redouté, de la Covid 19. C'est donc masqués qu'élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école.. Comment "rentre" t'on dans ce contexte sanitaire toujours très incertain ? Réponse avec les partenaires de Kantara

Covid-19 et rentrée scolaire au sommaire de Kantara

Rentrez masqués !

En Corse, la rentrée est fortement perturbée par la recrudescence de l'épidémie de Covid.

Après un répit dont tout le monde a profité durant l’été, le virus est en effet de retour, et les autorités ont décidé de nouvelles mesures sanitaires. Reportage Pierre-Louis Sardi pour France bleu RCFM à Bastia

Présence obligatoire ou télétravail ?

En Egypte, malgré l'application du protocole sanitaire comme le masque obligatoire à plein temps pour les collégiens, les enseignants et le personnel des établissements scolaires, les parents et les enseignants restent sceptiques et méfiants quant à la rentrée en présentiel. Reportage au Caire signé Dina Abdelmeguid

En Tunisie, on rentre à la ville…pas comme à la campagne

En Tunisie la rentrée scolaire n’a pas encore eu, elle est prévue pour le 15 septembre. Une rentrée marquée par des mesures sanitaires adaptées à un contexte exceptionnel. En attendant Mayada Shili nous propose un focus sur les inégalités dans le domaine scolaire entre le milieu rural et le milieu urbain.

Beyrouth sous l’œil de Macron

A Beyrouth, Anthony Samrani journaliste à « L’Orient Le Jour » analyse les enjeux de la deuxième visite d'Emmanuel Macron dans la capitale libanaise. Reportage de Nanette Ziadeh de Radio Liban 96.2

