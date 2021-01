L'Allemagne prolonge son confinement partiel jusqu'au 31 janvier a annoncé ce mardi 5 janvier la chancelière Angela Merkel, à l'issue d'une réunion avec les 16 présidents de région. Magasins non alimentaires, bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés.

Covid-19 : l'Allemagne prolonge et renforce son confinement partiel jusqu'à fin janvier

"Nous devons réduire encore nos contacts sociaux afin de combattre" la pandémie, a résumé Angela Merkel. Après consultation des 16 présidents de régions, la chancelière a annoncé ce mardi 5 janvier le prolongement du confinement partiel en Allemagne jusqu'au 31 janvier.

Restriction de déplacement

Les crèches, écoles, bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les commerces non alimentaires restent fermés. Les déplacement sont également limités à un rayon de 15 kilomètres autour du domicile. Cette mesure s'applique dans les landkreis, les circonscriptions, qui affichent un taux d'incidence supérieur à 200 nouveaux cas pour 100.000 habitants. La Saxe, la Bavière et la Thuringe sont particulièrement touchées. Près de 10 millions d'Allemands sont concernés par cette mesure.

Les relations sociales sont aussi limitées. Il est interdit d'inviter plus d'une personne extérieur au foyer, contre cinq auparavant. Des mesures strictes que la chancelière a justifié par la saturation de certains hôpitaux. Angela Merkel a également mentionné la nouvelle souche du Covid-19. Un variant du virus identifié en Grande-Bretagne qui se montre plus contagieux selon les scientifiques.

L'Allemagne a enregistré plus de 1,7 millions de cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. 11.897 nouveaux cas officiellement ont été déclarés en 24 heures. Le nombre de décès est lui porté à un total de 35.518, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch.