Covid-19 : "l'Australie, on est un peu le pays chanceux" pour le normand Thibault Guigues

Installé à Toowoomba, petite ville à 1h30 de Brisbane sur la côte Est australienne, Thibault Guigues entrepreneur originaire de Caen, a été, dans sa "ville jardin" du bout du monde, relativement épargné par la crise du coronavirus.

Il y a 13 ans Thibault Guigues quitte sa ville de Caen dans le Calvados ..direction l'Australie. Depuis 1 an, il réside sur la cote Est dans "la ville des jardins" Toowoomba près de Brisbane.

Marié, 2 enfants il a monté son entreprise de distribution de produits français, le comptoirfrancais.com.au et préside une association qui organise chaque année le festival français de Brisbane.

il n'y a pas eu de changements drastiques dans nos habitudes.

Depuis le début de crise sanitaire en Australie, le pays est relativement épargné. le 11 mai dernier, il y avait à peine 100 décès liés au coronavirus. le pays étant divisé en différents états, les mesures ont été prises proportionnellement aux nombres de cas détectés. Un grand nombre tests, des fermetures de lieux publiques et des mise en 14 aine obligatoire pour toute personne arrivant sur le sol australien on aidé a limité la pandémie.

Dans l'état du Queenland, ou se trouve Thibault les écoles n'ont pas fermées. Mais sachant comment la situation évoluait en Europe, notre Caennais avait pris les devants en retirant ses enfants. mais après 15 jours de vacances scolaires et vu que la crise était contenue, il ont peu retrouvé le chemin de la classe.

" avec le recul, j'ai pu passer plus de temps avec les enfants, et leur parler plus en français"