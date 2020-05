Covid-19 : " la situation est très fragile", mais Melbourne prépare la sortie du lockdown.

Le 11 mai l'état du Victoria dont fait parti la ville de Melbourne en Australie doit sortir du confinement. Bonne nouvelle pour le normand Thomas Mercier sur place. Mais attention, bien que la crise sanitaire semble sous contrôle, cela reste très fragile.

Il y a deux ans, Thomas Mercier, normand d'adoption, décide de Changer de vie. Il part pour Melbourne au sud de L'Australie avec sa femme et sa fille. Installé comme marketing et communication manager, il se prépare, comme beaucoup d'australiens dans l'état du Victoria, à une sortie du "Lockdown" le 11 mai prochain, mais reste prudent.

la situation est très fragile.

Jusqu'a maintenant, les Cas de Covid étaient contenus à 1 à 7 cas toutes les 24h dans cette partie du pays .. " là, depuis 2, 3 jours, on a un épicentre de Covid qui vient de démarrer dans un abattoir à 1O kms à l'est de Melbourne, et on en est à plus de 30 cas maintenant " nous disait Thomas depuis son Balcon le 5 mai dernier. Pour cet ancien animateur radio reconverti, les australiens restent positifs sur la sortie de crise mais très prudents.

Les australiens se sont confinés d'eux même.

Les gestes barrières sont très respectés dans cette partie du pays même dans les pratiques sportives, autorisées et plébiscitées de tout temps par les melbourniens. " l'achat panique qu'il y avait eu de papier toilette au début de la crise en Australie a fait place à une autre phase, maintenant c'est les vélos."