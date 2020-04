Covid-19 : le Professeur Raoult perçu comme le '' Messie '' au Maroc

Le Covid-19 n'épargne aucun continent, aucun pays. Selon les chiffres officiels, le Maroc compte à ce jour 735 cas confirmés et 47 décès liés au Covid-19. Pendant que le gouvernement de Saadeddine El Othmani travaille pour contenir la propagation du virus, dans la rue, la population s'est trouvée un nouveau messie : le marseillais et professeur Didier Raoult de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection.

IL y a quelques jours un journal en ligne n’hésitait à faire sa « Une » en désignant le Professeur Raout comme le prophète !

Aedel Essadani, acteur culturel marocain, tente d’expliquer cette position qui se rattache à une croyance au final : « Je vois qu’en France ou peut parler d’une dichotomie entre Paris et Marseille, le Maroc est plus proche de Marseille sur le plan du rapprochement affectif. Ici on revient peut être vers le spirituel, et beaucoup de marocains placent de l’espoir dans le traitement proposé par le Professeur Raoult. On semble attendre le messie qui va arriver avec la solution miracle pour le Maroc » analyse Aadel Essadani depuis Casablanca.

Le culte voué au Professeur Raoult s'apparenterait donc à une sorte de croyance de la part d’une grande partie de la population locale alors que, dans un même temps l’Etat marocain a pris la décision de réquisitionner l'intégralité du stock de Chloroquine présent dans le pays. Le gouvernement n'a pas eu à chercher bien loin .... des unités de fabrication de l'entreprise pharmaceutique Sanofi sont installées au Maroc !