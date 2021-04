Covid-19 : les bouleversantes retrouvailles d'un couple de retraités britanniques après des mois sans se voir

Leur histoire émeut l'Angleterre. Mary et Gordon, un couple de retraités britanniques se sont enfin retrouvés après plusieurs mois de séparation à cause du Covid-19. La scène filmée et partagée par la maison de retraite de Mary a été accueillie par une vague de commentaires bienveillants.