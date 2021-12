Covid-19 : les États-Unis placent la France à un niveau de risque maximal pour les touristes américains

"Évitez les voyages en France". À 10 jours de Noël et des congés de fin d'année, les Américains sont invités par leurs autorités sanitaires à différer leur séjour dans l'Hexagone. "Si vous devez voyager en France, assurez-vous d'être complètement vacciné avant le voyage", ont indiqué ce lundi soir les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) des États-Unis, l'agence sanitaire américaine de référence.

Les autorités locales estiment que voyager en France est désormais très risqué (niveau 4), en raison de la situation sanitaire. "Même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque de contracter et de propager des variantes de COVID-19", estiment les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Ce passage à un niveau de risque de quatre sur quatre concerne également la Jordanie, le Portugal et la Tanzanie.

Ce lundi soir, la France compte 2.191 personnes en réanimation pour une infection au coronavirus, contre 1.749 il y a une semaine. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont pris la parole à Matignon ce lundi après un Conseil de défense sanitaire qui a examiné la possibilité de nouvelles mesures anti-Covid alors que le nombre de cas quotidiens avoisinent les 50.000. Les personnes de 65 ans et plus pourront se faire vacciner sans rendez-vous, "quel que soit le centre". Le protocole sanitaire est renforcé dans les écoles et les discothèques seront fermées pour quatre semaines à partir de vendredi, a également annoncé le chef du gouvernement.